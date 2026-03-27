Componist Lion King-lied eist miljoenen van komiek om grapje

Een grapje over het beroemde Lion King-liedje Circle of Life kan een komiek uit Zimbabwe duur komen te staan. De componist van het lied, dat begint met de beroemde kreet 'Nants’ingonyama bagithi Baba', eist een schadevergoeding van 27 miljoen dollar.



De gewraakte openingszin is geschreven in het Zulu, een van de officiële talen in Zuid-Afrika. Componist Lebohang Morake en filmproducent Disney hebben dat bedoeld als: "Eer aan de koning, wij knielen voor de koning."



Daar drijft de Zimbabwaanse komiek Learnmore Mwanyenyeka, artiestennaam Learnmore Jonasi, de spot mee in een podcast die op YouTube te zien is. Gevraagd naar de betekenis van de tekst, antwoordt hij droog: "Kijk, daar is een leeuw, oh mijn god."



De twee interviewers liggen vervolgens plat van het lachen, omdat zij dachten dat de tekst heel plechtig was.



De componist kon er echter de humor niet van inzien. Volgens hem heeft de Zimbabwaan de 'culturele betekenis' van de tekst opzettelijk voorgespiegeld als platvloers en simplistisch.



Volgens de klacht, ingediend bij de rechtbank in Los Angeles waar Morake woont, klopt het wel dat 'ingonyama' letterlijk 'leeuw' betekent, maar moet het voor iedereen overduidelijk zijn dat dit in het lied symbool staat voor 'koning'. Die metafoor is volgens de componist 'geworteld in de Afrikaanse cultuur'.



Morake claimt dat zijn zakelijke belangen en relatie met Disney beschadigd zijn, en eist daarom 20 miljoen dollar schadevergoeding, plus nog eens 7 miljoen als persoonlijke genoegdoening.



Komiek Mwanyenyeka heeft overigens meer kritiek op de manier waarop de producenten van The Lion King te werk zijn gegaan. Hij hekelt bijvoorbeeld het feit dat de leeuwen in de film Amerikaans spreken, maar dat een aap daarentegen 'een Afrikaans accent' heeft.



Hij zegt wel 'een groot fan' te zijn van het lied en van de componist.

Reacties

27-03-2026 08:19:53 Spotcatus

Iemand ruikt weer geld hoor! Het is weer zover!

27-03-2026 09:51:57 Zuwe

Dit keer geen Nederlander.

