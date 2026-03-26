Skelet beroemde musketier d’Artagnan mogelijk gevonden in Maastricht

In een kerk in Maastricht is een skelet ontdekt dat mogelijk toebehoort aan de beroemde Franse musketier d’Artagnan. Dat meldt de regionale zender L1. Waar het stoffelijk overschot van de Franse volksheld is gebleven, is al honderden jaren een mysterie.



Het skelet werd gevonden in het schip van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in de Maastrichtse wijk Wolder, vlak voor het huidige altaar. De huidige kerk is vermoedelijk de tweede of zelfs derde constructie op deze locatie, met wortels die teruggaan tot de 13de en mogelijk zelfs de 11de eeuw.



De vondst kwam volgens L1 aan het licht nadat in februari een deel van de kerkvloer verzakte. Tijdens de daaropvolgende herstelwerkzaamheden werd de vloer opengebroken, waarbij het stoffelijk overschot werd ontdekt.



De Franse musketier Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, zoals hij voluit heette, sneuvelde tijdens een 17de-eeuwse veldslag in Maastricht. In de hitte van die strijd – en letterlijk de hitte van de zomer – moesten lichamen snel begraven worden. Er was geen tijd voor uitgebreide grafmonumenten of nauwkeurige verslagen.



Hoewel de Franse koning Lodewijk XIV erg op d’Artagnan gesteld was, is er nooit een officieel document gevonden dat zegt: ‘Hier hebben we hem begraven’. De koning schreef wel aan zijn vrouw dat hij d’Artagnan had verloren, maar noemde de begraafplaats niet.



Een dna-test moet nu uitwijzen of de resten die in de Maastrichtse kerk zijn ontdekt daadwerkelijk toebehoren aan d’Artagnan. Volgens L1 wordt het resultaat van de test binnenkort verwacht.

Reacties

26-03-2026 16:31:58 Sjaak

Een musket is een vroeg soort geweer, maar ik zie de drie musketiers (die ook nog eens met hun vieren zijn) altijd gewapend met een degen afgebeeld, nooit met een geweer.

26-03-2026 16:55:39 Mamsie

Dan vraag ik me af of er een naambordje bij het lijk lag.

En vlak voor het altaar, dat is op een toplocatie , heeft daar geen steen bovenop gelegen met naam en toenaam?

26-03-2026 18:29:30 allone

DNA vergelijken met wie of wat? Zelfs al zouden er nakomelingen zijn, en hoe vind je die?, dan is het heel wat generaties geleden.

