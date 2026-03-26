Bijna 200 Britse matrozen van nucleaire onderzeeërs zakken voor drugstests

Bijna 200 bemanningsleden van Britse nucleaire onderzeeërs zijn in een periode van zeven jaar positief getest op illegale drugs.

Dit wijdverbreide drugsgebruik roept ernstige veiligheidszorgen op voor de Britse kernonderzeeërs.

Maatschappelijke verschuivingen naar een grotere acceptatie van drugs en verveling door beperkte inzet dragen waarschijnlijk bij aan deze trend.



In een periode van zeven jaar testten bijna 200 matrozen van de Britse elite-kernonderzeeërvloot positief op verschillende illegale drugs. Deze middelen waren onder andere ecstasy, cocaïne, cannabis, steroïden en benzodiazepines zoals Xanax en Valium.



De alarmerende cijfers, die The Telegraph van het Britse ministerie van Defensie heeft gekregen, laten zien dat 175 onderzeebootbemanningleden tussen 2018 en 2024 niet door de drugstests kwamen. Daarvan waren er 52 op het moment van de test actief in dienst op een nucleaire onderzeeër.



Deze ontdekking heeft ernstige zorgen gewekt over de veiligheid van de Britse nucleaire onderzeeërs en de mogelijkheid om bemanningsleden die niet door de drugstests komen te chanteren. Experts denken dat sommige van deze mislukte tests betrekking kunnen hebben op matrozen die gestationeerd zijn op onderzeeërs met Trident II-kernraketten, die de belangrijkste nucleaire afschrikking van het VK vormen.



Philip Ingram, een voormalige kolonel bij de Britse militaire inlichtingendienst, wees op het risico van chantage tegen drugsgebruikers, waardoor ze mogelijk onder druk worden gezet om “geheime en gevoelige informatie” prijs te geven.



Het Britse ministerie van Defensie hanteert een strikt nultolerantiebeleid ten aanzien van drugsgebruik. Het ministerie geeft aan dat bijna alle overtreders zijn ontslagen. Toch kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld wanneer matrozen niet op de hoogte waren van het verbod op een bepaalde stof. Ook verzachtende omstandigheden kunnen een reden zijn om af te wijken van het beleid.



Commandant Ryan Ramsey, een voormalige onderzeeërkapitein, reageerde bij The Telegraph teleurgesteld maar niet verbaasd op de statistieken. Hij schreef de trend toe aan maatschappelijke veranderingen in de acceptatie van drugs en aan verveling als gevolg van een gebrek aan operationele uitzendingen.



Een woordvoerder van de Royal Navy wees bij The Sun op hun onwrikbare nultolerantiebeleid ten aanzien van drugsmisbruik en verklaarde dat elke overtreding van dit beleid “ernstige gevolgen zou hebben, waaronder onmiddellijke ontslag”. Alle matrozen zijn verplicht om om de twee jaar een training te volgen over alcohol- en drugsmisbruik, zodat ze zich volledig bewust blijven van hun verantwoordelijkheden en de gevolgen van niet-naleving.

Reacties

26-03-2026 08:30:21 Spotcatus

Die training helpt dus niet! Je kunt geen afspraken maken met Junks! Als mensen iets willen doen (vooral mannen) dan laten ze zich niet tegen houden door verantwoordelijkheden is mijn ervaring. Ze denken er gewoon niet bij na!

26-03-2026 09:14:29 Buick

Quote:

Hij schreef de trend toe aan maatschappelijke veranderingen in de acceptatie van drugs...

Ik vind drugs gebruiken nog steeds niet normaal.Je krijgt er hele rare mensen van.

26-03-2026 09:53:20 Spotcatus

@Buick : Exact dat! Waarom zou het geaccepteerd moeten worden gezien de gevolgen!

26-03-2026 10:03:09 allone

@Buick : wij zijn een andere generatie. Jongeren vinden het normaal

26-03-2026 10:11:57 Buick

Ooit hoorde ik iemand zeggen: ik heb het nodig.

@allone , maar daarom is het niet normaal. Als je niet zonder kunt dan ben je verslaafd en verslaafd zijn aan iets dat is nooit goed.

26-03-2026 10:16:44 Emmo

De verboden drugshandel verstoord de samenleving en kost onnoemelijk vel geld en andere zaken.

Aan de productiekant is weinig te doen vanwege corruptie en opportunisme. Er wordt teveel mee verdiend.

Voor transport geldt hetzelfde.

Blijft over de consumptiezijde. Als je wat aan drugs gebruikt / misbruik wilt doen is de enige andere mogelijkheid het aantal gebruikers verminderen waardoor het verdienmodel van de industrie onderuit wordt gehaald.



Een andere mogelijkheid is het zelf produceren van die handel. Kost geen drol en je kunt de "markt" overvoeren. Een aantal mensen zullen overmatig gaan gebruiken en daaraan overlijden of ernstige aandoeningen overhouden. Samen met een effectieve informatiecampagne zou je dan kunnen gaan stellen dat het "eigen schuld, dikke bult" is.



Vergelijk het met de campagnes tegen roken of alcohol. Het duurt lang maar uiteindelijk is er toch resultaat. Of dat resultaat voldoende is, daarover zijn de meningen verdeeld.

26-03-2026 11:30:49 Spotcatus

@allone : Als dat normaal is of zelfs maar geaccepteerd dan houd ik mijn hart vast! We krijgen dan nog een hoop ellende op de weg en eigenlijk overal! Iemand met drugs is tot alles in staat, een vriend van mij heeft een kennis die onder invloed van drugs zijn prachtige hond gedood heeft terwijl hij zich op zolder verstopte omdat hij bang was gevonden te worden ergens voor. Hij was zo bang dat de hond hem zou verraden dat hij dat deed! Je zal zo iemand maar in de zorg hebben werken met patiënten of met überhaupt mensen!

