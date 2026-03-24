Uil op nippertje gered van lijmplank: Gebeurt heel vaak sinds verbod op gif

Een uil die muurvast zat op een zogeheten lijmplank, is op het nippertje gered. Op foto's is te zien dat het dier zichzelf niet had kunnen bevrijden. Volgens een van zijn redders is er een sterke toename van het aantal vogels op lijmplanken sinds de regels voor het bestrijden van muizen met gif zijn aangescherpt.De bosuil is gered door medewerkers van Vogelopvang De Wulp in Den Haag. De opvang plaatste er een bericht over op Facebook."Deze bosuil werd binnengebracht op een lijmplank", schrijven de medewerkers. "Uiteraard heeft de uil eerst de belangrijkste aansterksupplementen gekregen en hebben we hem daarna helemaal in de amandelolie gezet om de lijm op te laten lossen."Lizzy Looijestijn van De Wulp zegt tegen RTL Nieuws dat haast geboden was. "Het is volop broedseizoen, de kans is groot dat deze vogel jongen heeft en daarvoor moet zorgen. De partner moet dat nu alleen doen. Stel dat er een nest van vier is, dan wordt dat heel moeilijk."'Hopelijk wil hij vanavond vliegen'Gisteravond is een poging gedaan de vogel uit te laten vliegen, maar het dier was nog niet voldoende aangesterkt. "Vanavond doen we een nieuwe poging. Hopelijk wil hij vliegen.""We hoeven natuurlijk niet veel woorden meer vuil te maken aan het feit dat een lijmplank een barbaarse manier is om dieren te vangen... wat voor dieren dan ook", schrijft De Wulp in het bericht.Lijmplanken worden vaak gebruikt om muizen te vangen, legt Looijestijn uit. "De wetgeving is vrij krom: lijmplanken mogen wel verkocht worden, maar niet worden gebruikt door particulieren. Bedrijven mogen lijmplanken volgens de wet wél gebruiken, maar alleen als ze ervoor zorgen dat er geen andere dieren dan muizen en ratten op vast komen te zitten."In dit geval was de plank door een particulier in de tuin gelegd, waarschijnlijk om muizen te vangen. De uil is waarschijnlijk gelokt door een muis die eerder op de plank vast was komen te zitten."Nederland heeft het gebruik van gif ter bestrijding van muizen en ratten verboden in 2023. "Dit gebeurt heel vaak sinds het gifverbod", zegt Looijestijn. "Vroeger was een vogel op een lijmplank een uitzondering, nu zie je er zeker twee per maand. Het overkomt duiven relatief vaak, omdat mensen zaad op de planken leggen om muizen te lokken en duiven dat zaad ook willen eten."Voor de opvang brengt dat extra kosten met zich mee: "Wij gebruiken amandelolie, dat werkt het best tegen lijm, maar dat is helaas ook heel duur."Vogels kunnen doodgaan door zwerfafval.Gif is onder strikte voorwaarden soms nog wel toegestaan voor gespecialiseerde bedrijven.Overigens zijn in de sector ongediertebestrijding ook oplichters actief, schreef RTL Nieuws eerder. Zulke oplichters zetten mensen onder druk om veel geld te betalen, terwijl ze maatregelen nemen die niet werken.