Weer eens een gevalletje klok horen luiden en niet weten dat er zoiets is als een klepel.
Venezuela ligt in de tropen. Dat betekent dat de zon er van noord naar zuid en vice versa overheen trekt met de jaarlijkse beweging (Gevolg van de helling van de aardas, 23,5°)
Op de staatstelevisie sprak Rodríguez over een weerfenomeen waarbij "zonnestralen van het zuiden naar het noorden" zullen bewegen. Daardoor zullen "45 dagen lang zonnestralen rechtstreeks Venezuela raken"
Dit is dus de grootst mogelijke onzin. Er zal naar gerefereerd worden naar het feit dat gedurende 45 per jaar de zon recht boven het grondgebied van Venezuela staat (declinatie
= breedte). Dat zou wel eens kunnen kloppen. Geen zin om het na te vlooien. Maar die zonnestralen raken Venezuela altijd. Net als de rest van de wereld als de zon schijnt.