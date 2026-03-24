Energiebesparingsplan ingevoerd in Venezuela, interim-leider geeft schuld aan zonnestralen

De Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez heeft een nationaal energiebesparingsplan aangekondigd. Als reden geeft ze aan extreme temperaturen en een toename in bosbranden te verwachten, wat weer gevolgen zou kunnen hebben voor het elektriciteitsnet. De maatregelen gaan per direct in.



Internationale media trekken de reden in twijfel. Volgens de Spaanse krant El Mundo is het het zoveelste excuus van het regime, "opgevoerd om het falende energiebeleid te rechtvaardigen". Ook de Latijns-Amerikaanse nieuwszender NTN24 spreekt van een structureel probleem.



Op de staatstelevisie sprak Rodríguez over een weerfenomeen waarbij "zonnestralen van het zuiden naar het noorden" zullen bewegen. Daardoor zullen "45 dagen lang zonnestralen rechtstreeks Venezuela raken", aldus de waarnemend president.



In haar toespraak doet Rodríguez een beroep op burgers om bewust met stroom om te gaan.



Venezolanen kampen geregeld met onderbrekingen in de stroomvoorziening. Deze vrijdag werd een massale storing gemeld in meerdere staten en ook in de hoofdstad Caracas zeiden inwoners weer zonder stroom te zitten. Voor veel Venezolanen zijn de storingen inmiddels deels van het dagelijks leven, net als waterafsluitingen.



Van kritiek wil het regime al jaren niets horen. Waar de oppositie zegt dat de schuld ligt bij wanbeleid van de staat, wijt de autoritaire regering de schuld consistent aan externe factoren.



Zo zei oud-dictator Maduro ooit dat een landelijke storing was veroorzaakt door een Amerikaanse aanval van sluipschutters. Andere twijfelachtige redenen waren cyberaanvallen en sabotageacties van de oppositie. Zelfs dieren krijgen geregeld de schuld: zo in 2010 zou een leguaan een stroomkabel hebben doorgebeten. Dat had een landelijke storing als gevolg.



Een overheidsbeleid met structurele investeringen in het verouderde elektriciteitsnet blijft nog altijd uit. Om het net te kunnen herstellen, moeten de "eenzijdige dwangmaatregelen en economische sancties tegen ons land" eerst worden beëindigd, zei Rodríguez.



Ondanks de ontvoering van oud-leider Maduro zit het regime nog altijd stevig in het zadel. Toch zijn er hier en daar langzame veranderingen te zien. De oppositie krijgt met mondjesmaat zendtijd op televisie, protesten lijken te worden toegelaten en politieke gevangenen worden onder strenge voorwaarden vrijgelaten.



Volgende week staat Maduro opnieuw voor de rechter in Manhattan. Begin dit jaar werden hij en zijn vrouw ontvoerd door de Verenigde Staten. Sindsdien zit hij vast in een gevangenis in New York.

Reacties

24-03-2026 11:01:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.141

OTindex: 28.872





Venezuela ligt in de tropen. Dat betekent dat de zon er van noord naar zuid en vice versa overheen trekt met de jaarlijkse beweging (Gevolg van de helling van de aardas, 23,5°)



Quote:

Op de staatstelevisie sprak Rodríguez over een weerfenomeen waarbij "zonnestralen van het zuiden naar het noorden" zullen bewegen. Daardoor zullen "45 dagen lang zonnestralen rechtstreeks Venezuela raken" Dit is dus de grootst mogelijke onzin. Er zal naar gerefereerd worden naar het feit dat gedurende 45 per jaar de zon recht boven het grondgebied van Venezuela staat ( Weer eens een gevalletje klok horen luiden en niet weten dat er zoiets is als een klepel.Venezuela ligt in de tropen. Dat betekent dat de zon er van noord naar zuid en vice versa overheen trekt met de jaarlijkse beweging (Gevolg van de helling van de aardas, 23,5°)Dit is dus de grootst mogelijke onzin. Er zal naar gerefereerd worden naar het feit dat gedurende 45 per jaar de zon recht boven het grondgebied van Venezuela staat ( declinatie = breedte). Dat zou wel eens kunnen kloppen. Geen zin om het na te vlooien. Maar die zonnestralen raken Venezuela altijd. Net als de rest van de wereld als de zon schijnt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.