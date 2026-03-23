Uroloog legt uit: Telefoon op de wc kan leiden tot incontinentie

Voor veel mensen is een toiletbezoekje een moment om even te ontsnappen uit het drukke dagelijkse leven. Toch is de manier waarop je je tijd doorbrengt op het toilet belangrijker dan je denkt. Een verkeerde houding kan zorgen voor serieuze gezondheidsklachten. Uroloog Maxime Kummeling legt uit waarom je je telefoon beter niet mee kunt nemen naar het toilet.



Kummeling begrijpt goed dat een bezoekje aan het toilet een lekker terugtrek momentje kan zijn, bijvoorbeeld tijdens werk of school. Maar, het is volgens haar om meerdere redenen niet verstandig om je telefoon dan mee te nemen. "Je weet niet wat voor bacteriën er allemaal wel niet op dat telefoonschermpje terecht komen. Daarnaast zie je dat mensen door hun telefoon onnodig lang op de wc blijven zitten."



Ze benoemt dat je houding vaak niet goed is wanneer je met je telefoon op het toilet gaat zitten. "Je zit dan namelijk al snel voorovergebogen, waardoor er druk op je bekkenbodem komt. Daardoor kan je plasbuis, die door de bekkenbodemspier heen loopt, niet lekker open staan. Als je gaat plassen hoor je je bekkenbodem te ontspannen, zodat het open staat en het er vanzelf uit kan lopen."



Hierbij noemt ze een voorbeeld. "Doordat je een andere houding aanneemt en meer druk op je bekkenbodem zet, is het als het ware alsof je op een tuinslang gaat staan. Je beknelt hem dan een beetje. Hierdoor komt de blaas onder hogere druk te staan. Denk maar aan een ballon waar je het uiteinde van dichthoudt. Die loopt ook het snelst leeg als je 'm gewoon loslaat. Dat dichtknijpen is wat je ook met je bekkenbodemspieren doet als je voorovergebogen zit. Plassen gaat dus minder goed als je in een verkeerde houding zit", legt ze uit.



De telefoon is overigens niet de enige boosdoener. "Als je een krant of tijdschrift op de grond legt, en je gaat vooroverhangen, dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde. Maar toch is dit wel iets wat je vaak ziet bij telefoongebruik op de wc."



"Wanneer je blaas onder druk komt te staan, geeft je blaas sneller signalen aan je hersenen dat je moet plassen", legt ze uit. "Ontspan je je bekkenbodemspieren tijdens het plassen niet goed, dan kan dat later problemen geven. Op momenten dat de druk toeneemt, zoals bij hoesten, niezen of lachen, kun je de blaas dan minder goed afsluiten. Dat kan leiden tot incontinentie." Volgens de uroloog heb je hier meer kans op, wanneer je vaak in een verkeerde houding op de wc zit. "Als uroloog zie ik op ons spreekuur best vaak mensen met plasklachten door een verkeerde houding."



Ze benoemt een recente studie uit de Verenigde Staten, waar mensen voor een bevolkingsonderzoek voor de darmen een vragenlijst moesten invullen. "Hier werd ook gevraagd naar het telefoongebruik op de wc. Hieruit bleek dat de mensen die vaker hun telefoon op de wc gebruikte, ook vaker last hadden van aambeien. Dit kan dus een gevolg zijn van langdurig op de wc zitten met je telefoon. Dit komt omdat je langdurig druk zet op je bekkenspieren, ook al zit je voor je gevoel heel ontspannen."



Daarnaast lopen er ook allemaal bloedvaten door die bekkenbodem heen. Als je vaak veel druk zet, druk je die bloedvaten dicht. "Dit kan pijnklachten geven bij het vrijen, of zorgen voor erectieproblemen. Al is dat echt een optelsom van langdurig slecht plasgedrag. Daarnaast kun je van verkeerd plasgedrag ook blaasontstekingen krijgen. Het niet goed aansturen van je bekkenbodem kan dus tot een hoop vervelende klachten leiden."



Een goede houding op het toilet is dus erg belangrijk om deze klachten te voorkomen. "Als je gaat plassen is het belangrijk dat je je voeten op de grond hebt staan, en dat je een enigszins rechte houding aanhoudt, met je rug een beetje hol. Zo kan alles er goed uit lopen. Voor de ontlasting mag je je rug juist een beetje bol houden", legt Kummeling uit.



Volgens de uroloog is het goed om de tijd te nemen die ervoor nodig is. "Als het klaar is, is het klaar. Wanneer je gewoon rustig je behoefte hebt gedaan, kun je beter niet langer dan nodig op de wc blijven zitten." En wil je nou echt nog even heel graag een klein rustmomentje pakken op het kleinste kamertje van huis? Dan adviseert de uroloog om in ieder geval je broek omhoog te trekken, de wc-klep dicht te doen en daar nog even op te gaan zitten. "Dan heb je ook die druk op je bekkenbodem niet zo."



Toch bestaat er nogal wat verwarring over die juiste zithouding op de wc. Na Maximes uitleg hierover in de video van Universiteit van Nederland kwamen er meerdere opmerkingen en vragen over de 'smartphone-houding' ten opzichte van de hurkhouding. Want met gehurkt plassen en poepen – een methode die juist als 'goed' wordt bestempeld – zit je toch ook voorovergebogen? Maar daar zit toch echt een verschil in volgens Kummeling. "Voorover buigen op de wc lijkt wel op hurken, maar je lichaam staat eigenlijk heel anders. Als je alleen met je rug naar voren buigt, blijft je bekkenbodem gespannen en is je bekken wat naar achter gekanteld." Daardoor blijft de 'uitgang' een beetje dicht, legt Kummeling uit. "In een échte hurkhouding buigen je heupen diep mee, kantelt je bekken naar voren en ontspant de bekkenbodem wél. Daardoor gaat plassen en poepen makkelijker en hoef je minder te persen."



Tot slot nog een kleine geruststelling: "Het is echt niet zo dat je na een paar keer scrollen op de wc meteen incontinent wordt en aambeien krijgt. Het gaat hier echt om de optelsom van alles bij elkaar. Maar het is goed om je daar bewust van te zijn."

Reacties

23-03-2026 10:15:21 Spotcatus

Hoe ze zitten maakt mij niet veel uit maar mannen...ga aub zitten op de wc en plas alleen staande als er een urinoir hangt!

