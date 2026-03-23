Babyâ€™s van negen maanden kijken al dagelijks naar scherm

Uit nieuw onderzoek blijkt dat ongeveer driekwart van de negen maanden oude babyâ€™s in Engeland dagelijks naar een scherm kijkt. Een kleine groep van zoâ€™n 2 procent gebruikt schermen zelfs intensief en kijkt meer dan drie uur per dag.



Gemiddeld brengen baby's volgens het Education Policy Institute (EPI) ongeveer 41 minuten per dag met een scherm door. Opvallend is dat onderzoekers weinig verschil zien tussen gezinnen met verschillende inkomens. Volgens hen hoeven schermgebruik en een gezonde, actieve jeugd elkaar niet per se uit te sluiten.



De onderzoekers pleiten er daarom voor om schermen niet volledig te demoniseren. In plaats daarvan zouden beleidsmakers ouders moeten helpen om digitale apparaten op een positieve manier te gebruiken. Zo zouden schermen ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en aan de band tussen ouder en kind.



Tegelijkertijd blijft er discussie over de mogelijke gevolgen van schermtijd bij jonge kinderen. Uit ander onderzoek, waarover het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet schrijft, blijkt dat veel schermtijd op zeer jonge leeftijd later problemen kan veroorzaken.



In Singapore volgden onderzoekers bijna tien jaar lang 170 kinderen en maakten ze op drie momenten hersenscans. Volgens tech-journalist Joe van Burik zagen de onderzoekers daarbij duidelijke veranderingen in de ontwikkeling van het brein. 'Bij heel jonge kinderen zorgt schermgebruik voor een versnelde rijping van hersennetwerken. Je zicht en cognitieve controle ontwikkelen zich dan op een andere manier, wat op latere leeftijd problemen kan veroorzaken. Bij iets oudere kinderen speelt dat effect niet meer.'



Het Britse onderzoek naar schermgebruik is gebaseerd op gegevens van ongeveer 8.000 gezinnen die deelnemen aan de studie 'Children of the 2020s'. Daaruit blijkt dat 72 procent van de baby's op negen maanden leeftijd al enige vorm van schermtijd heeft gehad, terwijl 28 procent helemaal geen scherm gebruikt.



Ook het aantal broers en zussen blijkt invloed te hebben. Baby's zonder broers of zussen kijken vaker naar een scherm: ongeveer 80 procent van hen heeft schermtijd. Bij baby's met vier of meer broers of zussen ligt dat aandeel rond de 57 procent.



Daarnaast kijken baby's in eenoudergezinnen gemiddeld langer naar een scherm dan kinderen in gezinnen met twee ouders: respectievelijk 47 minuten tegenover 39 minuten per dag.



Tegelijkertijd zagen onderzoekers dat baby's die het meest naar schermen kijken minder vaak deelnemen aan andere stimulerende activiteiten, zoals voorgelezen worden, zingen met ouders of samen naar buiten gaan.



De discussie over schermgebruik bij jonge kinderen speelt niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland en andere landen groeit de aandacht voor de rol van schermen en sociale media in de ontwikkeling van kinderen. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik te beperken. Zo heeft AustraliÃ« al een social-mediaverbod ingevoerd en werken Frankrijk, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk aan vergelijkbare plannen.

