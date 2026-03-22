Mega-lekken gascentrales goed voor een kwart opwarming aarde, en Turkmenistan is kampioen

De vervuilende uitstoot van olie- en gasinstallaties warmt niet alleen het klimaat op, ze zijn vaak het gevolg van slecht onderhoud en kunnen eenvoudig worden verholpen. Daarover schrijft The Guardian. Analyse toont tientallen mega-lekken, die elk hetzelfde effect op de opwarming van de aarde hebben als een kolencentrale. Vijftien van de vijfentwintig ergste methaanlekken bevinden zich in het Centraal-Aziatische Turkmenistan.



De onderzoekers noemen het 'gekmakend' dat er geen actie wordt ondernomen om de klimaatcrisis te bestrijden, en dat terwijl dit zo eenvoudig is. Het dichten van de lekken levert zelfs geld op, het methaan, waar elektriciteit mee wordt opgewekt, kan immers verkocht worden.



De megalekken komen weliswaar overal ter wereld voor, maar volgens de top 25-lijst, opgesteld door het Stop Methane Project van de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA), voeren installaties in Turkmenistan de lijst aan. De omvang van de methaanlekken in deze gesloten en autoritaire staat is eerder omschreven als 'onvoorstelbaar'.



Twee jaar geleden schreef The Guardian al over twee lekkende Turkmeense gasvelden aan de kust van de Kaspische Zee. De twee velden hadden een gezamenlijke uitstoot met het equivalent van 366 miljoen ton CO2, wat neerkomt op meer dan de jaarlijkse uitstoot van het Verenigd Koninkrijk, dat op de 17e plaats staat van landen met 's werelds grootste uitstoot.



Ook in de Verenigde Staten namen de onderzoekers extreem vervuilende methaanpluimen waar. De grootste die in 2025 werd gedetecteerd, bevond zich in Texas en lekte 5,5 ton methaan per uur, wat zo'n beetje hetzelfde is als het brandstofverbruik van ongeveer een miljoen brandstofverslindende SUV's. Ook in Venezuela en Iran deden zich meerdere megalekken voor bij faciliteiten in staatsbezit, respectievelijk vijf en drie.



Het Stop Methane Project analyseerde ook vervuilende pluimen die afkomstig zijn van stortplaatsen, waar rottend organisch afval enorme hoeveelheden methaan kan vrijgeven als het niet goed wordt beheerd. De ergste locaties waren verspreid over de hele wereld, van Turkije tot Algerije en van Maleisië tot de VS.



De uitstoot van methaan is momenteel verantwoordelijk voor 25 procent van de opwarming van de aarde, wetenschappers zeggen dat er sinds 2007 sprake is van een 'angstaanjagende' stijging. Zij waarschuwen dat deze versnelling een ernstig risico vormt voor het bereiken van catastrofale klimaatomslagpunten. Terugdringing van de methaanuitstoot sorteert snel effect, omdat het gas sneller uit de atmosfeer verdwijnt dan kooldioxide. Sommige deskundigen zien het terugdringen van methaan als de 'noodrem' voor het klimaat.

Reacties

22-03-2026 18:13:54 Spotcatus

Senior lid



WMRindex: 355

OTindex: 1.014

Dit maakt me zo verdrietig! Dit is al heel lang het geval. Het is gewoon gekmakend dat ze nergens om geven!



Laatste edit 22-03-2026 18:15

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.