Werkweken van 80 uur voor Anita: meer dan 230 lammetjes geboren op Lemelerberg

Wie vandaag een bezoek brengt aan de Lammetjesdag bij de schaapskooi op de Lemelerberg kijkt z'n ogen uit, want er is een heuse geboortegolf geweest. Sinds Valentijnsdag zijn er 232 levende dieren bijgekomen: een record voor de kudde. Schaapsherder Anita Wichers: "Het is waanzinnig."Het is dringen geblazen in de schaapskooi. Naast een groot aantal eenlingen zijn er ook 55 tweelingen, 10 drielingen en zelf een vierling geboren. "Dat is echt een unicum, dat we zoveel meerlingen hebben", vertelt Wichers. "En dat voor onze Veluwse heideschapen, die gewend zijn aan schrale voedselomstandigheden."Het contrast met vorig jaar is enorm. Toen werden er helemaal geen nieuwe lammetjes geboren, omdat de herder in het najaar van 2024 besloot om de ooien niet te laten dekken. "Onze dames waren zo verschrikkelijk ziek van die blauwtong, dat ik in overleg met Landschap Overijssel heb besloten om een jaar over te slaan."Mede daardoor is er nu zo'n geboortegolf geweest. De tien rammen die bij de kudde werden gezet, kregen een jaar rust en gingen 'vol enthousiasme' de paringstijd in. "Die waren in topconditie. Dat werd één groot feest en het is een explosie aan lammeren geworden", lacht Wichers.Drukke dagen dus voor schaapsherder Anita. "Ik dacht in eerste instantie wel even: wow, hoe ga ik dit doen?! Het was heel pittig. Ik heb sinds begin februari geen vrije dag meer gehad en mijn werkweken zijn 70 tot 80 uur, maar het blijft prachtig om dit te zien. Als ik merk dat alles weer goed gaat, ben ik tevreden."Maar volgend jaar laat ze wel wat minder ooien dekken. "Ik kan ze niet zoveel aandacht geven als ik graag zou willen. En hoe bijzonder het ook is: ik hoop op wat minder meerlingen. Die zijn vaak niet sterk genoeg om de heide op te gaan, en dat is toch waar deze kudde voor is: het zijn van levende maaimachines."