"Bijna één op de drie ontkrachte beweringen heeft tegenwoordig verband met inhoud die door AI is gegenereerd of gemanipuleerd", meldt de organisatie. De populaire Amerikaanse militair Jessica Foster plaatste op haar Instagram foto's met wereldleiders en collega-militairen. Ze reisde de hele wereld rond en kreeg in vier maanden tijd ruim een miljoen volgers. Maar wat blijkt: Foster is gegenereerd door AI.Ze was in een strak T-shirt te zien op een foto met Donald Trump en zou in een kort tijdsbestek ook Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky hebben ontmoet. Ze werd 'de mooie blonde legervrouw' genoemd, zou toespraken voor uitverkochte zalen hebben gehouden en Amerikaanse legerbases over de hele wereld hebben bezocht.Jessica Foster kreeg een groot publiek op sociale media, totdat ze ineens helemaal verdween. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger laat aan The Washington Post weten dat er geen gegevens bestaan over een militair die Jessica Foster heet. Ze bleek niet echt te bestaan.Het is niet bekend wie er achter het account zit. Instagram heeft haar account inmiddels verwijderd van het platform, omdat het niet voldeed aan de regels.Hieronder zie je een voorbeeld van een foto die Foster op haar sociale media plaatste, zogenaamd met Donald Trump. Op haar Instagram-account plaatste ze links naar meerdere sites waar gebruikers konden betalen om pornografische beelden van haar te zien."Er zijn talloze echte en onechte mooie vrouwen online te vinden, maar iemand die zo dicht bij de macht staat en bij de grote gebeurtenissen van de dag betrokken is, heeft een heel andere uitstraling", vertelt Sam Gregory, directeur van de AI-onderzoeksorganisatie Witness aan The Washington Post, die de vrouw 'MAGA dream girl' noemt.Foster is een voorbeeld van een veel grotere trend waarbij nepaccounts grote aantallen volgers krijgen die, zeggen experts, lang niet allemaal de tijd nemen om te controleren of ze een naar echte beelden kijken."We lopen het risico in een situatie terecht te komen waarin niemand meer gelooft wat ze lezen, zien of horen", zei Chris Morris, de CEO van de Britse fact-checking-organisatie Full Fact, afgelopen week tijdens een conferentie van persbureau Reuters. Vooral bij grote nieuwsgebeurtenissen maken AI-accounts het moeilijker om echt van nep te onderscheiden."AI genereert steeds realistischere kunstmatige inhoud rondom geopolitieke brandhaarden, waaronder de recente spanningen om Iran, waardoor feit en fictie door elkaar lopen en verificatie moeilijk is", schrijft de organisatie EU Disinfo Lab, dat vanuit Brussel onderzoek doet naar desinformatie."Bijna één op de drie ontkrachte beweringen heeft tegenwoordig verband met inhoud die door AI is gegenereerd of gemanipuleerd", meldt de organisatie.

22-03-2026 13:16:21 allone

Nou geloof ik sowieso niet alles. En ben bovendien geen volger. Maar werkelijkheid en nep wordt idd steeds moeilijker te onderscheiden.

