Voorbijganger vindt 35 tanden op straat in Duitse Gießen

In de Duitse stad Gießen heeft een voorbijganger op straat 35 tanden gevonden. Ze werden gevonden in Heuchelheim, een deelgemeente van Gießen. Het gebied ligt zo'n 70 kilometer ten noorden van Frankfurt am Main.



De tanden werden vorige week al gevonden op een stoep en na de vondst werd de politie ingeschakeld. Ook werd er forensisch onderzoek uitgevoerd, daaruit bleek dat de tanden van mensen zijn. Wat opviel is dat de tanden in goede staat waren. Ze waren bijna allemaal nog heel, slechts een paar waren afgebroken.



De tanden zouden op een professionele wijze getrokken zijn. Het zijn geen melktanden.



De politie heeft geen idee hoe de tanden op straat terecht zijn gekomen. In het onderzoek dat de politie startte is onder meer aan buurtbewoners gevraagd of zij meer weten of iets gezien hebben. Ook is er navraag gedaan bij een tandartspraktijk in de buurt.



Het onderzoek heeft nog niet opgeleverd van wie de tanden geweest zijn en waarom ze op straat lagen.

Reacties

22-03-2026 13:14:15 allone

Oudgediende



Hè? Nu sta ik met een mond vol tanden. Hoe kun je goede tanden kwijtraken?

