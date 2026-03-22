Gedwongen op zaterdagavond voetballen? Amateurclubs mogelijk naar rechter

Vanaf volgend seizoen is er in de tweede en derde klasse van het amateurvoetbal geen scheiding meer tussen zaterdag- en zondagclubs. Ze worden samengevoegd in één competitie.



Dit plan van de KNVB leidt tot veel onrust. Een actiegroep van acht amateurclubs maakt na het weekend bekend of er een gang naar de rechter komt. De invloed van het plan op de verenigingscultuur is volgens de clubs zo groot dat het plan van tafel moet.



De actiegroep Kerngroep Weekendvoetbal voerde de afgelopen weken meerdere gesprekken met de voetbalbond over een alternatief. Zonder resultaat.



Het nieuwe schema leidt volgens de voetbalbond tot aantrekkelijkere competities met kortere reisafstanden en meer regionale derby's. Daarmee wordt het amateurvoetbal toekomstbestendiger, zegt de KNVB. In hogere klassen is de samenvoeging al ingevoerd.



De voetbalpiramide vanaf volgend seizoen

Toch zijn veel clubs kritisch. Uit een enquête van de Kerngroep blijkt dat van de 400 clubs die reageerden 69 procent niet op een andere dag wil spelen. Een veelgehoord bezwaar is dat zo'n verandering een "grove inbreuk op de clubcultuur" zou zijn. Veel clubs zijn er logistiek niet op ingericht om op een andere dag te spelen, zei Stan Raben van de Kerngroep Weekendvoetbal eerder al tegen de NOS.



Amateurverenigingen spelen al decennialang op vaste dagen. Bij zondagclubs spelen de jeugdelftallen op zaterdag en de hogere teams op zondag. Bij zaterdagclubs spelen het eerste elftal en de jeugd al jaren op dezelfde dag.



Daarnaast zijn er ook nog principiële zaterdagclubs. De teams bij deze verenigingen spelen vanwege hun geloofsovertuiging nooit op zondag. In het plan van de KNVB kunnen deze clubs toch worden ingedeeld met zondagclubs. "Er bestaat een kans dat je in de toekomst als zondagclub op zaterdag thuis moet spelen tegen een principiële zaterdagclub", stelt Raben.



In dat geval moeten wedstrijden bijvoorbeeld op zaterdagavond plaatsvinden, omdat de jeugdteams overdag de velden bezet houden. De Kerngroep is bang dat er dan niet genoeg spelers en vrijwilligers beschikbaar zijn. Ook voorziet de actiegroep minder publiek aan de zijlijn en dalende kantine-inkomsten.



In hogere competities spelen teams al sinds 2016 samen. In de vierde divisie zijn de ervaringen van de ruime meerderheid positief, zegt voorzitter Paul Kools van het Centraal Orgaan 4e Divisieverenigingen. "De reisafstanden zijn aanzienlijk korter, er is meer belangstelling door het verhoogd aantal regionale derby's en sponsoren voelen zich meer verbonden met de club."



Toch begrijpt hij een deel van de bezwaren van de zondagclubs. Zondagteams kunnen vaak niet eerder dan zes uur 's avonds spelen en zaterdagteams willen voor middernacht thuis zijn. "De kritiek die er is, is vooral gericht op het speelschema en niet op het sportieve aspect."



Hoewel clubs in hogere klassen eerst niet stonden te juichen over latere speeltijden en andere wedstrijddagen, wegen de bezwaren in de praktijk niet op tegen de sportieve voordelen. Sportief gezien zijn clubs in grote meerderheid enthousiast, zegt Kools. "Doe het voor het algemeen belang van het amateurvoetbal."



Als het aan de KNVB ligt gaat het plan door, al zegt de bond altijd bereid te zijn om naar de zorgen en wensen van de verenigingen te luisteren. Op de mogelijkheid van een rechtszaak wil de KNVB nog niet reageren.

Reacties

22-03-2026 08:07:34 allone

Oudgediende



Tja. “Elluk nadeel hep su foordeel” zei een voetballer ooit. Maar ik zou sowieso nooit 's avonds willen spelen / werken. Afgezien van het feit dat ik nooit zou willen voetballen

22-03-2026 09:28:22 Emmo

Stamgast



Het zijn amateurs. Laat ze het zelf oplossen en geen dwingende regels opstellen. Daarmee vergal je het plezier in de sport.

