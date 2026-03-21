Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

Een nieuw soort spyware, DarkSword, misbruikt een lek in oudere iOS‑versies en maakt het mogelijk om iPhones met één klik te besmetten en binnen minuten vrijwel alle persoonlijke gegevens te kopiëren. Het gaat volgens beveiligingsonderzoekers om honderden miljoenen toestellen wereldwijd, omdat een kwart van alle iPhones nog op de kwetsbare iOS‑versie 18 draait.

DarkSword werkt via Apple’s Safari‑browser: een link in een mail, WhatsApp‑bericht of op een ogenschijnlijk onschuldige website is vaak genoeg om het toestel te infecteren. Daarna gaat het snel. De malware leest mee in iMessage, WhatsApp en Telegram, plundert je e‑mail, foto’s (ook verborgen albums), contacten, agenda, locatie‑ en gezondheidsdata én de toegangsgegevens van cryptowallets. Opvallend: de spyware blijft niet langdurig op het toestel staan, maar haalt in korte tijd zoveel mogelijk informatie binnen en wist vervolgens haar eigen sporen.

Volgens Google en de beveiligingsbedrijven Lookout en iVerify wordt DarkSword al sinds november ingezet in onder meer Oekraïne, Saudi‑Arabië, Turkije en Maleisië. Een door Rusland gesteunde groep, UNC6353, zou de tool hebben gebruikt via besmette nieuws‑ en overheidswebsites, terwijl ook klanten van het Turkse surveillancebedrijf PARS Defense ermee werken. De zaak past in een bredere trend: extreem dure hacktools die ooit zijn ontwikkeld voor westerse inlichtingendiensten, zoals de eerder onthulde iOS‑spyware Coruna, lekken door naar de cybercriminaliteit.

Apple benadrukt dat er inmiddels updates zijn uitgerold die zowel DarkSword als Coruna blokkeren. Wie een recent toestel heeft, is volgens het bedrijf veilig met de nieuwste versie iOS 26.3.1; voor oudere iPhones binnen de 18‑reeks geldt iOS 18.7.3 als de dichte versie. In Instellingen > Algemeen > Software‑update is te zien of je toestel up‑to‑date is. Voor oudere iPhones die iOS 26 niet meer krijgen (zoals de iPhone X, 8 en 7) adviseren onderzoekers om de zogeheten Blokkeermodus in te schakelen onder Instellingen > Privacy en beveiliging: onhandig, want sommige functies vallen weg, maar voorlopig de beste bescherming tegen deze nieuwe generatie iPhone‑aanvallen.

