Ondanks verkeersborden rijdt wéér een bestelwagen zich vast onder berucht viaduct

Van totaal vernielde bestelwagens tot ontplofte autobanden: een spoorwegbruggetje in het Belgische Gent heeft al flink wat slachtoffers gemaakt. Bestuurders schatten de beperkte hoogte verkeerd in en rijden zich er herhaaldelijk klem. De situatie is zo uit de hand gelopen dat er maar liefst zes waarschuwingsborden zijn geplaatst. Maar ook dat mocht niet baten. Donderdagmiddag ging het weer mis.Tientallen bestuurders reden zich de afgelopen jaren klem onder het spoorwegbrugje in de Spesbroekstraat in Wondelgem, een deelgemeente van Gent. Gewonden vielen er nooit, maar de materiële schade was soms aanzienlijk.Op sommige middagen reden maar liefst vier bestelbusjes zich achter elkaar klem in de tunnel van 2,20 meter. Het werd al snel een beruchte plek.Er werden allerlei speciale waarschuwingsborden geplaatst. Daarop zijn foto’s te zien van busjes die zich de afgelopen maanden hadden vastgereden.Maar ook die borden blijken niet duidelijk genoeg te zijn. Sinds het plaatsen van de borden reden nog heel wat bestuurders zich vast. Dat was ook donderdagvoormiddag het geval.Het werkbusje, dat groente bezorgt, kon niet meer verder.