Gênant: bijna alle partijen claimen winst na gemeenteraadsverkiezingen. Er is één uitzondering

Bijna alle partijen claimen een vorm van winst na de gemeenteraadsverkiezingen. Zetelwinst in individuele gemeenten, meer stemmen in totaal of de grootste worden in een bepaalde gemeente is voor partijen reden om donderdag feest te vieren.

Forum voor Democratie ging van 55 naar 299 zetels en is daarmee "sterker vertegenwoordigd dan ooit tevoren", schrijft de partij op X. Het CDA heeft met 1110 "de meeste raadszetels van Nederland" en noemt zichzelf de grootste lokale partij op hetzelfde sociale medium. In totaal stonden er in Nederland 8552 zetels op het spel.

Klaver

GroenLinks-PvdA is volgens Jesse Klaver "de grootste partij geworden". Hij telt het totale aantal stemmen. Klaver vergelijkt de lokale raadsverkiezingen met de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer, afgelopen oktober. "Toen waren we nog op 8 plaatsen de grootste, nu op 42 plaatsen."

Partij voor de Dieren haalde ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen minder zetels, maar is in meer gemeenten vertegenwoordigd.

BBB

BBB deed voor het eerst mee aan de gemeentelijke verkiezingen en komt op 19 plaatsen in de raad. De partij deed in 28 gemeenten mee. "De kiezers hebben bevestigd dat BBB springlevend is," leest oprichter Caroline van der Plas daarin.

D66 wint in heel Nederland 57 zetels en ziet dat 100.000 mensen meer op die partij hebben gestemd dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

JA21 heeft "voet aan de grond gekregen" in verschillende gemeenten. Joost Eerdmans denkt dat het mogelijk is dat zijn partij lokaal mee gaat besturen.

Bikker is uitzondering

Mirjam Bikker is een uitzondering. Haar ChristenUnie "had op een andere uitslag gehoopt", zegt ze donderdag. De partij verdwijnt uit sommige gemeenteraden. Toch geeft de uitslag de partij "moed", vanwege "stemmenwinst ten opzichte van de vorige verkiezingen".

Zo hoopvol leest ook de SP de uitslag. Leider Jimmy Dijk zag procentueel een "forse winst" ten opzichte van de verkiezingen van afgelopen oktober. In de praktijk is de partij 65 zetels kwijtgeraakt.

In de meeste gemeenten werd een niet-landelijke partij de grootste. Ruim een op de drie kiezers stemde lokaal.

