Frans dorp gaat viraal om lokale verkiezingsoorlog: Hittler neemt het op tegen Zielinski

De lokale verkiezingen in Arcis-sur-Aube zijn wereldnieuws. In het Franse stadje woedt een strijd tussen twee burgemeesterskandidaten met opmerkelijke namen: Charles Hittler en Antoine Renault-Zielinski. Dat zorgt vooral op sociale media voor veel grappen, meldt de BBC. Tot ergernis van de hoofdolspelers zelf.



„Het is compleet krankzinnig geworden’’, verzucht de 70-jarige Charles Hittler tegen de Britse omroep. Hoewel hij al zijn hele leven grappen over zijn achternaam hoort, inclusief getekende snorretjes op zijn verkiezingsposters, is de huidige aandacht op sociale media volgens hem ‘buiten alle proporties’.



De vergelijking tussen de Duitse dictator Adolf Hitler en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is online overal te vinden. „Mijn vrouw is in tranen door de online reacties. Mensen beweren dat 37 procent van de inwoners ‘hitlerianen’ zijn”, zegt Hittler.



De huidige burgemeester staat op de kieslijst van de centrumrechtse partij Agissons ensemble pour Arcis (‘Laten we samen in actie komen voor Arcis’). Hij betreurt de focus op de achternamen. „Als mensen het over de stad en ons beleid zouden hebben, dan was dat iets anders. Maar ze zijn alleen maar geïnteresseerd in onze namen’’, zegt hij tegen de Britse omroep.



De achternaam Hittler stamt uit de Elzas, een regio in het noordoosten van Frankrijk. De streek werd eeuwenlang betwist door Frankrijk en de opeenvolgende Duitse staten, waardoor de regio meermaals van eigenaar wisselde.



Na de Tweede Wereldoorlog weigerde de vader van Charles de naam te veranderen. „Het was 1949 en de herinnering aan de oorlog was vers. Maar een naamswijziging was een administratieve nachtmerrie en zou veel geld gekost hebben’’, legt de burgemeester uit.



Inmiddels is de naam aan het uitsterven: zijn kleinkinderen dragen de achternaam van hun moeder en een van zijn zonen spreekt uit schaamte de naam uit als ‘Hit-lee’.



Charles vertelt dat hij zowel een dochter als een schoondochter met de achternaam Hittler heeft, die zich kandidaat hebben gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten in Frankrijk.



„Als je eenmaal bekend bent, doet de naam er niet meer toe. Mensen kijken naar de persoon achter de naam. Voor mijn kennissen was ik altijd gewoon ‘Meneer Charles’. Dus besloot ik die naam te behouden.’’



‘Meneer Charles’ kreeg in de eerste ronde van de verkiezingen 411 stemmen, ofwel 37,8 procent.

Zijn tegenstander, douanier Antoine Renault-Zielinski (28 ), is kandidaat namens de lokale partij Arcis-sur-Aube Passionnément (Arcis-sur-Aube vol passie). Op landelijk niveau is hij lid van Les Patriotes, een radicaal-rechtse partij.



In de eerste ronde eindigde hij op de derde plaats met bijna 30 procent van de stemmen. Hij moest Annie Soucat van Construisons l’avenir pour Arcis (Laten we de toekomst van Arcis bouwen) nipt voorlaten met 32,2 procent.



Renault-Zielinski blijft nuchter onder de grapjes over zijn ‘verwantschap’ met de Oekraïense president. „Ik begrijp dat mensen het grappig vinden. Persoonlijk kan ik er niet om lachen, maar ik zit er ook niet mee’’, vertelt hij aan de Franse nieuwszender BFMTV.



Hij wijst er wel fijntjes op dat zijn Poolse naam op een ‘i’ eindigt, terwijl die van de Oekraïense president op een ‘y’ eindigt.



Opmerkelijk genoeg heeft het stadje met drieduizend inwoners ook een historische band met Oekraïne. Na een veldslag van Napoleon in 1814 werd een nederzetting nabij Odesa naar Arcis-sur-Aube vernoemd.



Komende zondag volgt tijdens de tweede ronde van de stembusgang de ontknoping van deze bijzondere verkiezing.

Reacties

19-03-2026 13:41:18 BatFish

Triest volk om niet verder te kijken dan een naam die toevallig lijkt op een andere naam. De oranje Caligula in de VS deed dat een paar jaar geleden ook voortdurend door Obama met Osama te vergelijken.

