Gokkers bedreigen Israëlische journalist om weddenschap over raketaanval

Een Israëlische journalist die een stukje had geschreven over een raketaanval in Israël, keek vreemd op toen hij allerlei dreigende berichten kreeg met een eis: hij moest zijn verhaal veranderen. Het bleek te gaan om gokkers die weddenschappen hadden afgesloten met een winstkans van miljoenen euro's.



Journalist Emanuel Fabian, werkzaam voor de grote Israëlische krant The Times of Israel, had een bericht geschreven over de inslag van een Iraanse raket, op 10 maart, in de omgeving van Jeruzalem. "Het was een relatief onbelangrijke update", zegt hij tegen The Guardian. Er waren geen gewonden gevallen. Iemand had hem beelden gestuurd van de inslag, die hij erbij publiceerde.



Nog diezelfde dag kreeg hij een vreemd verzoek per e-mail. De schrijver eiste dat hij zijn verhaal zou veranderen. Er moest komen te staan dat er niet een volledige raket was neergekomen, maar fragmenten van een raket, nadat die uit de lucht was gehaald door de Israëlische luchtafweer.



Hij weigerde, nadat hij de feiten nog eens had gecheckt. "Ik vond het nogal vreemd dat iemand zich druk maakte over het verschil. Wat maakte het uit? Het ging erom dat er niemand gewond was."



Maar de berichten bleven komen, de een nog agressiever dan de ander. Ook volgden er veel berichten via X. "Nadat je ervoor hebt gezorgd dat wij 900.000 dollar verloren, zullen wij datzelfde bedrag investeren om jouw leven te beëindigen", schreef iemand.



"Je hebt 90 minuten om je leugen te herstellen", schreef iemand anders. "Als je besluit dat niet te doen en de leugen in stand houdt, dan maak je vijanden die er alles voor over hebben om je leven tot een hel te maken."



Een korte zoektocht wees uit dat de accounts van dreigende berichten gelinkt waren aan Polymarket, schrijft Fabian ook in een eigen artikel. Dat is een app waarin weddenschappen worden afgesloten op voorspellingen. In Nederland niet toegestaan, maar in Amerika bijzonder populair.



Gokkers wonnen grote bedragen door bijvoorbeeld goed te voorspellen wanneer Amerika de oorlog tegen Iran zou beginnen, of dat het Amerikaanse leger de Venezolaanse president Maduro zou ontvoeren – waarmee een gokker tonnen verdiende. Iemand anders verdiende 600.000 dollar met de juiste voorspelling wanneer de Iraanse opperste leider Khamenei vermoord zou worden.



Overigens vermoeden critici dat sommige gokkers insiders waren in de Amerikaanse regering, die wisten dat de ontvoering van Maduro of de oorlog in Iran eraan zat te komen.



Journalist Fabian vond op Polymarket een weddenschap waarbij ruim 23 miljoen dollar op het spel stond. De berichten bleken te komen van mensen die hadden voorspeld dat op deze datum, 10 maart, geen raket zou inslaan op Israëlische bodem. Dat die raket dus wél insloeg, kostte de gokkers hun weddenschap. Mocht de raket onderschept zijn en in brokstukken zijn neer gekomen, dan hadden ze gewonnen.



De berichten bleven komen, hij bleef weigeren zijn verhaal aan te passen. Eén persoon schreef ruim 100 berichten, probeerde hem te bellen en bedreigde Fabians familieleden.



Hiermee is een gevaarlijk nieuw fenomeen ontstaan, schrijft The Guardian. Dat journalisten worden bedreigd is niet nieuw, maar dat ze onder druk worden gezet om onwaarheden te schrijven zodat weddenschappen gewonnen kunnen worden, is dat wel.



Mark Roulston, die dit soort voorspellings-sites onderzoekt aan de Lancaster Universiteit, spreekt zijn zorgen uit, vooral omdat grote bedrijven investeerders zijn in zulke platforms. "Je kunt situaties krijgen waarin mensen of bedrijven grote gebeurtenissen in de wereld willen manipuleren om de gewenste uitslag van weddenschappen te creëren."

Reacties

19-03-2026 08:25:17 Spotcatus

Wie zegt dat dat niet al ís gebeurd? Deze man heeft geweigerd maar wie weet of er niet al iemand is die het wel gedaan heeft? In deze tijd is er zo veel nepnieuws en sites die klakkeloos van elkaar overnemen dat je niet meer weet wat waar is...

