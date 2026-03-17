Man schept zélf flinke hoeveelheid salsa over zijn taco’s, maar klaagt dan Amerikaans restaurant aan wegens pittigheid

Toen een Duitse toerist drie taco’s at tijdens zijn citytrip in New York, sloeg de paniek al snel toe. De salsa op de taco’s was zo pittig dat de man naar eigen zeggen zijn mond en tong verbrandde en allerlei blaasjes kreeg. Een flink verhoogde hartslag, misselijkheid, diarree: de Duitser voelde zich flink ziek na zijn avondmaal. Om dat te compenseren, eiste hij een schadevergoeding van 100.000 dollar.



De Duitser diende de klacht in oktober 2024 in, twee maanden nadat hij een vestiging van Los Tacos No. 1 in New York had bezocht.



Hij gaf toe dat hij de saus weliswaar zélf op zijn taco’s had geschept, maar vond dat het restaurant hem had moeten waarschuwen dat het pittige sauzen waren. ‘Ik had geen idee hoe gevaarlijk deze sauzen konden zijn of welke ingrediënten erin zaten. Daarom deed ik veel saus op mijn taco’s’, schreef de Duitser, genaamd Faycal Manz, in zijn aanklacht. Daarin is ook te lezen dat de man gevoelig is voor pittig eten, omdat hij al zijn hele leven kampt met problemen met zijn spijsvertering en maag.



Eenmaal terug in zijn hotel nam Manz allerlei medicijnen tegen maagzuur, diarree en buikkrampen. Maar hij hield naar eigen zeggen lange tijd last van de klachten.



Daarvoor verdient hij een compensatie van het restaurant, vond de Duitse toerist. ‘Want er was nergens een waarschuwing te lezen.’ Maar de claim van 100.000 dollar, omgerekend bijna 87.000 euro, is nu door de Amerikaanse rechter van tafel geveegd.



‘Een redelijk mens dat zulke problemen heeft, zou vrij gemakkelijk kunnen ontdekken dat de saus bij Los Tacos pittig is’, schrijft de rechter. Dat had de Duitse toerist kunnen vragen voordat hij de saus ging eten én kunnen merken na de eerste hap.



De rechter neemt het op voor het restaurant. ‘Mexicaans eten, en in het bijzonder salsa, staat bekend als pittig. Sterker nog, bij salsa draait het vaak juist om de pittigheid.’



Andere claims na bezoek aan New York

Overigens was het salsa-incident niet de enige reden voor Manz om een zaak aan te spannen na zijn bezoek aan New York. De Duitser diende ook een claim in tegen supermarkt Walmart, omdat voor het gebruik van de wifi per se een Amerikaans telefoonnummer nodig was. Hij noemde het discriminatie en eiste 10 miljoen dollar aan schadevergoeding. Ook die zaak werd door de rechter verworpen.



Volgens The New York Times diende hij ook nog een klacht in tegen de plaatselijke politie. Manz was op straat beroofd en daarna niet tevreden over de reactie van de agenten. Ook hiervoor wilde hij een bizarre compensatie van 10 miljoen dollar. Tot een zaak kwam het uiteindelijk niet. De man trok de zaak zelf in.

Reacties

17-03-2026 16:09:32 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.784

OTindex: 4.897

Een Duitser die dacht van de Amerikaanse claimcultuur te kunnen profiteren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.