Foutje met proeftijd: ontslagpremie van 13.000 euro voor vijf weken werk

Een Noord-Hollandse jeugdhulporganisatie moet een ontslagen werkneemster een vette vertrekpremie van opgeteld ruim 13.000 euro betalen, omdat de organisatie een foutje maakte met de proeftijd. De grote vraag was wanneer de proeftijd van de vrouw nu precies was ingegaan.



Dat blijkt uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.



De vrouw ging afgelopen herfst aan de slag als administratief medewerkster bij de jeugdhulporganisatie TurnOver uit Alkmaar. Afgesproken werd dat zij officieel op 3 november in dienst zou treden. Wel zou zij in oktober al starten met enkele - onbetaalde - voorbereidende werkzaamheden.



Het dienstverband van de administratief medewerkster bleek uiteindelijk van korte duur, want op 10 november ontsloeg de jeugdhulporganisatie haar al. Waarom zij zo snel weer op straat werd gezet, wordt niet duidelijk uit de uitspraak. Wel blijkt eruit dat de hulporganisatie geen 'dringende reden' aanvoerde om de vrouw te ontslaan.



Omdat de vrouw officieel pas op 3 november in dienst was gekomen, dacht de jeugdhulpverlener haar te hebben ontslagen ruim binnen de proefperiode van een maand. Daardoor zou zij geen aanspraak kunnen maken op een opzegtermijn of een ontslagvergoeding.



De vrouw dacht daar echter anders over, en stapte naar de rechter. Volgens haar was zij feitelijk al vanaf 6 oktober in dienst, en was de proefperiode op het moment van haar ontslag dus al enkele dagen verstreken. Daarom zou haar werkgever haar niet zomaar buiten de deur hebben mogen zetten.



De kantonrechter in Alkmaar geeft de ontslagen werkneemster gelijk. De rechter erkent weliswaar dat er aanvankelijk duidelijke afspraken waren over indiensttreding per 1 november, maar constateert ook dat er vervolgens met die datum werd geschoven. "De onduidelijkheid over de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst komt voor rekening en risico van TurnOver", aldus de uitspraak.



Bovendien oordeelt de kantonrechter op basis van appverkeer en de betogen in de rechtszaal dat de vrouw al in oktober daadwerkelijk enkele werkzaamheden had verricht, en daarmee dus feitelijk in dienst was. Daarmee is het proeftijdontslag onrechtmatig, en heeft de vrouw recht op een trits aan vergoedingen.



Zo moet de jeugdzorginstelling de ontslagen medewerkster het loon over de opzegtermijn tot eind januari betalen, een bedrag van bijna 8.200 euro. Daarbovenop heeft zij recht op een schadevergoeding wegens onterecht ontslag van 2000 euro. Dat bedrag blijft beperkt omdat de vrouw een uitkering of inkomen uit nieuw werk had kunnen krijgen. Wel ontvangt zij nog een aanvullende transitievergoeding van bijna 300 euro.



En daar blijft het niet bij. Omdat de kantonrechter vindt dat de administratief medewerkster al in oktober in dienst was, moet de werkgever haar over die maand ook achterstallig loon en vakantiedagen betalen. Dat kost - inclusief een boete van 10 procent wegens te late betaling - nog eens ruim 3.100 euro.



In totaal ontvangt de ontslagen medewerkster, die uiteindelijk vijf weken werkte, ruim 13.000 euro aan vergoedingen. Ten slotte moet TurnOver ook opdraaien voor ruim 1000 euro aan juridische- en proceskosten, omdat de organisatie de rechtszaak verloor.



Advocaat Jaap Burgers van de medewerkster zegt 'erg blij' te zijn met de uitspraak. Directeuren Joeri Peperkamp en Olga de Graaf van de jeugdhulporganisatie reageerden niet op verzoeken om commentaar. "Als ze belangstelling hebben om terug te bellen, kan dat wel een week duren. Het is hier erg druk", aldus een woordvoerster.

Reacties

