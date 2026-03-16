Pijnlijk: Spurs-coach Igor Tudor wil Arne Slot succes wensen, maar klampt de verkeerde kale man aan

Tottenham-coach Igor Tudor trakteerde voor de wedstrijd Arne Slot op een knuffel. Althans, dat dacht hij. In de veronderstelling dat hij de Liverpool-coach voor zich had staan, sloeg hij zijn eigen (kale) staflid om de arm.Vlak voor de aftrap van het duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur op Anfield zorgde Spurs-manager Igor Tudor voor een opvallend moment. De Kroatische trainer wilde zijn collega Arne Slot gedag zeggen, maar dat liep anders dan gepland...De Kroaat tikte daarom de man langs de zijlijn op zijn schouder en gaf hem een korte omhelzing. Het bleek echter helemaal niet Slot te zijn, maar een andere kale man: Allan Dixon, een staflid van Tottenham Hotspur.Dixon reageerde nogal koel op Tudors goedbedoelde succeswens, waarna de trainer snel doorliep naar zijn gebruikelijke plek in de dug-out van Tottenham.Tottenham pakte een levensbelangrijk punt op bezoek bij Liverpool en houdt zo de andere degradatiekandidaten West Ham United en Nottingham Forest op één punt afstand. Het blijft wel wachten op de eerste zege onder Tudor, sinds hij het stokje overnam van Thomas Frank.Na de wedstrijd vond Tudor gelukkig wél de juiste kale man om de hand te schudden.