Vier mannen gewond in Oostenrijk na crash met opblaasboot op rode piste

Vier mannen zijn gewond geraakt toen zij in een opblaasboot een skipiste afgingen en vervolgens crashten. Het ongeluk gebeurde in het Oostenrijkse skigebied BÃ¼rserberg.



De lokale politie zegt dat vijf mannen, tussen de 19 en 23 jaar, na een privÃ©feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag in een opblaasboot stapten. Hun doel was om via een rode piste (gemiddelde tot uitdagende moeilijkheidsgraad) naar het dal af te dalen.



Dat ging mis: de boot klapte met volle snelheid tegen een stalen hek van het dalstation van een kabelbaan. Twee inzittenden raakten ernstig gewond, van wie er een met een traumahelikopter werd afgevoerd. Twee andere mannen liepen lichte verwondingen op.



De vijfde inzittende, een 21-jarige man, werd voor de crash al de boot uit geslingerd. Hij bleef als enige ongedeerd. De politie zegt dat de boot door de botsing in tweeÃ«n scheurde. De klap was zo hard dat ook het hekwerk van de kabelbaan zwaar beschadigd raakte.

