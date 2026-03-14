Vrouw valt in diepe sleuf bij waterlek in Tilburg en gaat met boodschappen en al kopje onder

Een oudere vrouw is vrijdagochtend in Tilburg in een diepe sleuf gevallen bij werkzaamheden aan het Korvelplein. Ze negeerde een afzetting bij een waterlek, viel in een gat en ging met haar boodschappentassen en al kopje onder.



De sleuf was ontstaan nadat werklieden tijdens graafwerkzaamheden op de kruising van het Korvelplein en de Quintin Matsijsstraat een waterleiding hadden geraakt. Volgens de werklieden stond de leiding niet op de tekening aangegeven. Toen de leiding brak, spoot het water met kracht uit de grond en liep de straat in korte tijd onder.



Door het water spoelde ook veel zand onder de stoeptegels vandaan. Daardoor ontstond een diepe sleuf in het trottoir. Rond het gat werden hekken en borden geplaatst in afwachting van Brabant Water, dat de kapotte leiding moest repareren.



Toch ging het even later mis. Een oudere vrouw met boodschappentassen besloot langs de afzetting te lopen, maar verloor haar evenwicht en viel in de sleuf van bijna twee meter diep.



Handhavers van de gemeente Tilburg en werklieden schoten direct te hulp en haalden haar uit het gat. De vrouw kwam er zonder verwondingen vanaf, maar was wel volledig doorweekt. Personeel van een winkel op de hoek bood haar hulp aan om op te warmen. De handhavers wilden haar een lift naar huis geven, maar dat aanbod sloeg ze af.



Door de kapotte leiding zit een deel van de buurt rond het Korvelplein voorlopig zonder water. Brabant Water is opgeroepen om de leiding te repareren. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren, is nog niet duidelijk.

Reacties

14-03-2026 15:09:27 Spotcatus

Senior lid

Het was niet voor niets afgezet blijkt maar weer. Gewoon niet eigenwijs zijn.

14-03-2026 16:27:28 Sjaak

Moderator



Geen politie te zien, dus doorlopen maar

14-03-2026 16:28:51 allone

Oudgediende



@Sjaak : of door-zwemmen in dit geval of door-zwemmen in dit geval

14-03-2026 17:04:12 Emmo

Stamgast



@allone :

