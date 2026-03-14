Belgisch transportbedrijf baalt van raketlanceerinstallatie in afgedankte trailer in Irak

Het is een opmerkelijk beeld: in de woestijn van Irak staat een vrachtwagentrailer waaruit een geïmproviseerde raketlanceerinstallatie steekt. Maar minstens zo vreemd: de trailer lijkt van het Belgische transportbedrijf Van de Poel te zijn. De foto's doken de afgelopen dagen op en gingen viraal. De Belgische VRT zocht uit hoe het zit.De trailer blijkt deze week te zijn ontdekt door het Iraakse leger, in de buurt van Basra in het zuidoosten van het land. Een Iraaks nieuwsmedium maakte de foto's, die vervolgens het internet overgingen.De verborgen raketinstallatie is vermoedelijk van een groep die banden heeft met de terreurorganisatie Hezbollah. Die groep heeft op zijn beurt nauwe banden met Iran. Of er daadwerkelijk raketten mee zijn gelanceerd, is niet helemaal duidelijk.Maar dan het gekste aan het verhaal: wat doet een Belgische trailer in handen van een gewapende groepering in Irak? De VRT belde met Van de Poel. Het bedrijf zegt nadrukkelijk niets met de beelden te maken te hebben.Het lijkt om een trailer te gaan die "al tientallen jaren niet meer in ons bezit is", zei Reinhout Bernaerts, operations manager bij Van de Poel. "Al ons oude materiaal wordt verkocht aan een opkoper; wij kunnen niet nagaan waar dat belandt. Het is onze zaak niet meer."Met het uitbreken van de oorlog in Iran dreigt een escalatie in de hele regio. Buiten Iran zijn er meerdere gewapende groepen die zich tegen Israël en de VS zouden kunnen keren en tegen hun bondgenoten. In Libanon heeft Hezbollah raketten afgevuurd op Israël, waarop dat land met grootscheepse aanvallen reageerde.Ook in Irak zijn milities actief die in het verleden soms geweld gebruiken tegen de Amerikanen, die nog altijd meerdere militaire bases in het land hebben.