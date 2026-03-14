Postbode mag niet om 05:00 uur beginnen: werkgever moet ruim 15.000 euro betalen na 'verbod op vroege start'

De meeste werkgevers zouden een vreugdedansje doen bij een werknemer die vrijwillig om vier uur naast zijn nest staat om de post rond te brengen. Maar bij de Britse postgigant Royal Mail vonden ze dat blijkbaar maar verdacht.



Darren Williams, een postbode die al decennia trouw de straten van Eccles onveilig maakte vanaf vijf uur ’s ochtends, kreeg na een ziekteperiode plotseling te horen dat hij uit móést slapen.



De Britse krant The Telegraph schrijft hierover dat deze absurde strijd tegen de vroege vogel het postbedrijf inmiddels een flinke zak met geld heeft gekost.



Williams werd namelijk niet beloond voor het feit dat hij een werkpaard eerste klas is, maar juist verbannen van de vroege uurtjes.



Voor Williams was die vroege start geen hobby, maar pure noodzaak om zijn hoofd boven water te houden. De goede man kampt namelijk met autisme en de nodige mentale bagage, diagnoses die in 2022 eindelijk zwart-op-wit kwamen te staan.



Door om vijf uur de sorteerhal in te stappen, kon hij de ergste drukte en sociale prikkels vermijden. Bovendien was hij zo weer op tijd thuis om de zorg voor zijn zieke vrouw op zich te nemen.



Voor Darren was de vroege ochtend het enige moment dat de wereld nog een beetje logisch was. Royal Mail dacht daar echter heel anders over en dwong hem naar starttijden die midden in de spits vielen, zogenaamd om hem te 'beschermen' tegen een nieuwe burn-out. Logica van de koude grond, dus.



De rechter in Manchester veegde de vloer aan met de starre bureaucraten van het postkantoor. Ondanks een glashelder rapport van de bedrijfsarts - waarin stond dat een latere start de mentale gezondheid van Williams juist de vernieling in zou helpen - bleven de hoge heren hem bestoken met "constante e-mails en brieven waarin stond dat ik mijn uren móést veranderen".



De rechtbank oordeelde dat Royal Mail hopeloos faalde in hun plicht om een beetje mee te veren met een werknemer die het al lastig genoeg heeft. Het resultaat van dit koppige gedoe? Een schadevergoeding van maar liefst 12.925 pond (dik 15 ruggen in euro's) voor 'gekwetste gevoelens'. Een duur lesje voor het management: soms is een vroege wekker niet het probleem, maar de oplossing.



De rechter gaf Royal Mail bovendien het dringende advies om zwart-op-wit te bevestigen dat Darren voortaan weer gewoon om zes uur (of eerder) zijn tas mag vullen. Geen gedwongen uitslaapsessies meer, maar gewoon weer aan de bak wanneer de rest van de wereld nog ligt te maffen.



Voor Williams betekent dit eindelijk weer rust tussen de oren, en voor Royal Mail is het een pijnlijke herinnering dat een beetje menselijkheid een stuk goedkoper is dan een dagje in de rechtbank vertoeven.

Reacties

14-03-2026 07:18:08 allone

Oudgediende



Is het niet een oude traditie om post - iig kranten - 's morgens vroeg te brengen?! Bij ons was dat ook 5 uur.

Deze postbode is er iig beter van geworden. Waarom wilde Royal Mail dit persé niet?

14-03-2026 09:42:22 Emmo

Stamgast



En heeft dat management dat uit eigen zak betaald? Zo niet, dan vermoed ik dat die les nog steeds niet geleerd is.

