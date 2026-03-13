Enorme buis steekt plots door asfalt op kruispunt in Japanse stad Osaka

Extreem natuurgeweld komt vaker voor in Japan, maar een gigantische pijp die zomaar uit het wegdek oprijst is zelfs daar bijzonder. Het gevaarte brak door een laag asfalt op een kruispunt in de miljoenenstad Osaka.De 3,5 meter brede en 30 meter hoge metalen pijp werd ondergronds gebruikt bij werk aan het riool. Bouwlieden waren daar bezig buizen aan te sluiten op een kanaal om overtollig regenwater op te slaan om overstromingen te voorkomen.De cilinder was 's nachts dwars door het wegdek gebroken en stak 13 meter omhoog. Een voorbijganger zag dat en sloeg woensdagochtend alarm.Om de pijp weer in de grond te laten zakken hebben werklieden de buis met water gevuld. Dat ging een tijdje goed, maar uiteindelijk bleef de kolos steken terwijl er nog 1,6 meter boven de weg uitstak. Dat deel zal worden afgezaagd, meldt de Japanse omroep NHK.De komende tijd is het kruispunt afgesloten. Een verhoogde snelweg boven het kruispunt is sinds woensdag ook tijdelijk dicht, wat tot veel verkeersoverlast leidt.De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. Mogelijk speelden werkzaamheden van een dag eerder een rol. Er was grondwater weggepompt dat zich had opgehoopt in de pijp. De autoriteiten onderzoeken nog of dat ermee te maken had.