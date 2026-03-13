Sluwe vos steekt stiekem Atlantische Oceaan over met boot en vindt nieuwe thuis in New York

Een rode vos was stiekem aan boord gekropen van een Brits vrachtschip en kwam daardoor 14 dagen later in New York aan. Daar zal nu een nieuwe thuis vo

13-03-2026 11:11:06 allone

Had hij een visum? Of zit hij nu voor de rest van zijn leven gevangen?

13-03-2026 11:28:03 Spotcatus

Laatste edit 13-03-2026 11:28 @allone : Hij zit nu in Guantanamo Bay!

13-03-2026 11:34:35 allone

@Spotcatus : zo sluw was hij dus toch niet zo sluw was hij dus toch niet

