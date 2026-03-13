Waar Maar Raar
«
Kunstwerk gesloopt tijdens werkzaamheden: 'Lompe Harry's'
Enschedese vrachtwagenchauffeur volgt navigatie en zakt door fietsbrug
»
Sluwe vos steekt stiekem Atlantische Oceaan over met boot en vindt nieuwe thuis in New York
Een rode vos was stiekem aan boord gekropen van een Brits vrachtschip en kwam daardoor 14 dagen later in New York aan. Daar zal nu een nieuwe thuis vo
lees verder bij Nieuwsblad »
Spotcatus
13-03-26 - ©
Nieuwsblad
Reacties
13-03-2026 11:11:06
allone
Oudgediende
WMRindex: 54.456
OTindex: 97.297
Had hij een visum? Of zit hij nu voor de rest van zijn leven gevangen?
13-03-2026 11:28:03
Spotcatus
Senior lid
WMRindex: 298
OTindex: 798
Wnplts: Ede
@allone
: Hij zit nu in Guantanamo Bay!
Laatste edit 13-03-2026 11:28
13-03-2026 11:34:35
allone
Oudgediende
WMRindex: 54.456
OTindex: 97.297
@Spotcatus
:
zo sluw was hij dus toch niet
