Man uit Almelo wilde eigen dood in scène zetten vanwege financiële problemen

Een 31-jarige man uit Almelo heeft in mei en juni 2025 geprobeerd zijn eigen dood in scène te zetten. Hij vervalste officiële documenten, waaronder een geboorteakte, notariële verklaring en overlijdensakte.



De man wilde een nieuw leven beginnen onder een andere naam en zo van zijn financiële problemen afkomen. Ook bedreigde hij onder anderen medewerkers van de gemeente Almelo, meldt de rechtbank in Zutphen.



De man uit Almelo deed zich voor als uitvaartondernemer en probeerde in Enschede aangifte te doen van zijn eigen overlijden. De gemeente kreeg argwaan toen bij het aangegeven crematorium niemand was binnengebracht met de genoemde naam. Toen hij bij de balie zijn eigen overlijdensakte wilde ophalen, herkenden medewerkers hem van een foto.



Kort daarop probeerde de man zich met een Spaanse naam in te schrijven in Zwolle. Hij gebruikte een Nederlandstalige geboorteakte uit Spanje en gaf een niet-bestaand advocaten- en notarissenkantoor op.



De man bedreigde ambtenaren van de gemeente Almelo toen hij zich voordeed als zijn eigen maatschappelijk werker. Hij zei dat zijn cliënt de medewerkers “overhoop wilde schieten” met een AK-47. In september woonde hij in Doetinchem en toen bedreigde hij een buurvrouw door te zeggen dat hij de gaskraan van de woning zou openzetten. Dat deed hij een dag later ook: hij zette een gaspit van het fornuis open en belde zelf de hulpdiensten. Er ontstond geen direct ontploffingsgevaar.



De rechter heeft hem veroordeeld tot 120 dagen celstraf, waarvan 103 dagen voorwaardelijk. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de man lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Daarvoor moet hij behandeld worden. De rechter heeft met de straf rekening gehouden dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

11-03-2026 08:31:53 Spotcatus

Bij die financiële problemen kan ik me wat voorstellen! Hij gaat wel erg ver en heeft duidelijk hulp nodig!

11-03-2026 09:34:58 allone

Volgens mij heeft hij niet zozeer financiële problemen maar is er iets mis met zijn denken. 🤔



11-03-2026 14:58:56 BatFish

Triest zo iemand. Die celstra gaat hem daar niet bij helpen. Die heeft een medisch-psychologische behandeling nodig.

