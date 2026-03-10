Twee buideldieren die al 6000 jaar zouden zijn uitgestorven, blijken toch nog te leven

Australische wetenschappers hebben in samenwerking met de inheemse bevolking van het westen van Nieuw-Guinea (onderdeel van Indonesië) een bijzondere ontdekking gedaan. Twee buideldieren waarvan biologen dachten dat ze zo’n zesduizend jaar geleden waren uitgestorven, blijken gewoon nog in leven op het schiereiland Vogelkop.Een van de soorten komt uit de familie van buideleekhoorns. Dactylonax kambuayai – het beestje heeft nog geen Nederlandse naam – was alleen bekend van fossielen die waren gevonden in de regenwouden van Nieuw-Guinea. De jongste van die fossielen was zesduizend jaar oud. Wetenschappers gingen er daarom vanuit dat het buideldier daarna was uitgestorven.Maar op de Universiteit van Papoea-Nieuw-Guinea stonden twee buideleekhoorns op sterk water. Op de potten stond dat het twee kleine buideleekhoorns (Dactylopsila palpator) waren, maar in 2015 kwamen onderzoekers erachter dat dit niet klopte. Ze bleken allebei een Dactylonax kambuayai te zijn. Dat betekende dus dat deze soort niet al duizenden jaren geleden kon zijn uitgestorven.Onderzoekers gingen daarom op Nieuw-Guinea op zoek naar het dier en hebben het daadwerkelijk gevonden. Dactylonax kambuayai is dus inderdaad nog in leven. Het opvallendste aan deze buideleekhoorn is dat hij aan iedere voorpoot een vinger heeft die twee keer zo lang is als de andere vingers. Deze gebruikt hij om insectenlarven uit hout te peuteren.De tweede herontdekte soort is een kleine koeskoes met de wetenschappelijke naam Tous ayamaruensis. Een plantagewerker in Nieuw-Guinea zag in 2015 een buideldier dat hij niet herkende en nam er foto’s van. De man deed mee aan een programma dat de biodiversiteit op het eiland monitort, onder andere met foto’s van de dieren die plantagewerkers tegenkomen.Ook wetenschappers waren geïntrigeerd door het buideldier. Het verschilde namelijk van alle andere bekende soorten op Nieuw-Guinea. Toen onderzoekers de foto beter bestudeerden, merkten ze op dat het buideldier erg leek op een kleine koeskoes die alleen bekend was van fossiele botten die op Nieuw-Guinea en Papoea-Nieuw-Guinea waren gevonden. Wetenschappers dachten dat ook dit dier al zesduizend jaar geleden was uitgestorven, maar deze foto’s bewijzen nu dus dat deze soort gewoon nog in leven is.Volgens de onderzoekers moeten we wel uitkijken dat deze twee diersoorten niet alsnog uitsterven. Op Nieuw-Guinea worden veel bomen gekapt, waardoor het leefgebied van deze buideldieren in rap tempo kleiner wordt.