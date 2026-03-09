Zaak van de Episcopale Kerk: verschillende hoge functionarissen, waaronder een voormalige predikant, verwezen naar de strafrechtbank

Op maandag 16 februari 2026 sloot rechter Noé Massillon PIERRE LOUIS zijn aanvullende informatierapport af over de zaak van de inbeslagname van wapens en munitie in een container van de Episcopale Kerk van Haïti in juli 2022. In dit 141 pagina's tellende rapport verzocht de onderzoeksmagistraat om de verwijzing van verschillende personen naar de strafrechtbank zonder juryhulp zitting, waaronder een voormalige predikant, twee voormalige directeuren-generaal, drie priesters en een pastoor, wegens verschillende aanklachten.



De rechter beval zelfs het ontslag van de voormalige minister van Economie en Financiën Michel Patrick Boisvert, destijds de voormalige directeur van het Ministerie van Eredienst Evens Souffrant, wegens medeplichtigheid aan het vervoer en illegale handel in vuurwapens en munitie, vals geld en smokkelwaar. Deze wetten zijn voorzien in en bestraft door de artikelen 10 en 16 van het decreet van 23 mei 1989 over de controle van vuurwapens en munitie, evenals door de artikelen 44, 98 en 108 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 227 en 228 van het Douanewetboek van 5 mei 1987.



Daarnaast werden er aanklachten gevoerd tegen pastor Dieune Day, de eerwaarde paters Fritz Désiré en Frantz Cole, de Zimbabwaan Vundla Sikhumbuzo, evenals Rubens Vilmont, Gina Jean Louis Rolles, Fritz Désiré, Samson François, Mamion Saint Germain, Alland Dolce, Lovenie Louis Jean, Johny Docteur, Trevol Moise, Jude Alain Louis, Rose André Glaudin, Jean Vernet Marcellus, Michelet Comeau.



Met betrekking tot de aanklacht van medeplichtigheid aan vervalsing en het gebruik van vervalsing, specificeerde rechter Pierre-Louis dat er voldoende en consistent bewijs was dat kon verwijzen naar de personen genaamd Fritz Désire, Frantz Cole, Jean Vernet Marcellus, Evens Souffrant, Johnny Docteur, Jude Alain Louis, Michelet Comeau, Rubens Vilmont, Dieune Day, Samson François, Michel Patrick Boisvert, Trevol Moïse, Gina Jean Louis Rolles, Remy Lindor, Isaac Alerte, Fernand Jean Pierre en Batista Francklin voor de strafrechtbank zonder jurybijstand om te worden berecht, volgens de bepalingen van de artikelen 44 en 113 van het strafwetboek.



Volgens het rapport is de magistraat ook van mening dat er voldoende aanklachten en aanwijzingen zijn om Frantz Cole, Jean Madoché Vil, Fritz Désiré, respectievelijk priester van de Episcopale Kerk van Haïti, Dieune Day, pastoor van de Kerk op de Rots, Evens Souffrant, voormalig directeur van het eredienstambt, Remy Lindor, Fernand Jean Pierre, Alerte Isaac, Franklin Batista, Sikhumbuzo Vundla, Samson François, te vervolgen, Michel Comeau, Lovenie Louis Jean, Rubens Vilmont, Rose André Glaudin, Gina Jean Louis Rolles, Rose André Glaudin, Mamion Saint Germain, Jean Vernet Marcellus en Alland Dolcé voor criminele verenigingen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 224 en 225 van het wetboek van strafrecht.



Op basis van witwassen en terrorismefinanciering maakte het onderzoek het mogelijk voldoende aanklachten en aanwijzingen te bewaren om de voormalige directeur van de douane Julcène Edouard, Jhonny Docteur, Trevol Moïse, Jude Alain Louis, Renet Previlon, Michelet Comeau, Rubens Vilmont en Alland Dolce strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor het witwassen van activa, handelingen die zijn voorzien in en bestraft worden door de gecombineerde bepalingen van de artikelen 57 en 118 van de wet van 11 november 2013 op over witwassen en terrorismefinanciering en van 30 april 2023 het sanctioneren van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens in Haïti.



Over de feiten van ambtsmisbruik en illegaal onteigening van belangen specificeerde de rechter dat er voldoende aanklachten en aanwijzingen waren tegen de beklaagde Michel Patrick BOISVERT wegens machtsmisbruik en illegale eigenbelangenonteigening; handelingen die zijn voorzien in en bestraft worden door de bepalingen van de artikelen 5.5 en 5.13 van de wet van 12 maart 2014 inzake de preventie en onderdrukking van corruptie.



Ter informatie: na de presentatie van dit rapport moeten de partijen hun pleidooien indienen om vervolgens tot een definitief besluit te komen over de samenstelling van dit dossier.



Het moet worden opgemerkt dat op woensdag 14 juli 2022 de politieautoriteiten 14.646 patronen van verschillende kalibers, 22 vuurwapens, waaronder 18 geweren en 4 pistolen in delen, magazijnmunitie, een doos met valse biljetten van 100 dollar met een unieke serie ter waarde van 100.000 Amerikaanse dollar in beslag hadden genomen. De genoemde containers werden afgekeurd volgens douaneverklaring E17431 afgelegd door de douanecommissaris mevrouw Gina Jean-Louis Rolles bij de douane van Port-au-Prince, vanuit de douanevrijstelling die door de Haïtiaanse staat aan de Episcopale Kerk van Haïti was verleend.

