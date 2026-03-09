Moeder bevalt van baby van bijna 6 kilo in de VS: Alsof ik meteen een kindje van drie maanden heb

Een vrouw in de VS is bevallen van een opvallend grote baby. De spruit Shawn woog maar liefst 5,9 kilo toen hij ter wereld kwam. ‘Het voelt alsof ik meteen een baby van drie maanden heb’, vertelt trotse moeder Terrica.Het Cayuga Medical Center, een ziekenhuis in de Amerikaanse staat New York, had op 31 januari een gedenkwaardige dag. Er werden twee baby’s geboren met een wel heel uiteenlopend gewicht.Shawn junior, de zoon van Terrica en Shawn, schreef geschiedenis toen hij geboren werd met een gewicht van bijna zes kilo. Daarmee is Shawn de grootste baby die ooit in dat ziekenhuis geboren is. Op het moment dat Shawn ter wereld kwam, werd een paar kamers verderop Margot geboren. Margot woog slechts 1,8 kilo, waarmee er maar liefst vier kilo verschil tussen de twee baby’s zit.Het gemiddelde gewicht van een pasgeboren baby in Nederland is 3500 gram.De ouders van Shawn zijn heel trots op hun baby. ‘We wisten dat hij groter zou zijn, maar dít hadden we niet verwacht’, aldus Terrica in een verklaring op de site van het ziekenhuis. ‘Hij draagt nu al luiers en kleding in de maat voor kinderen van drie tot zes maanden. Het voelt alsof ik meteen een baby van drie maanden heb gekregen.’De moeder van Margot kan wel lachen om het grote verschil tussen de twee baby’s. ‘Het is mooi bewijs dat baby’s er in alle soorten en maten zijn’, aldus kersverse moeder Chloe.Hoewel baby Shawn groot is, is hij niet de allerzwaarste baby ooit. Die eer gaat vooralsnog naar het kindje van de Italiaanse Carmelina Fedele. Zij bracht in 1955 een baby van maar liefst 10,2 kilo ter wereld.