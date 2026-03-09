Stukjes meteoriet raken huizen in Duitsland: Gat zo groot als een voetbal

Op verschillende plekken in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts zijn gisteravond meldingen gedaan van schade. Stukjes van een meteoriet blijken terechtgekomen te zijn op huizen en daken. In Nederland en Duitsland waren er vele meldingen van een vuurbol die in de lucht was gezien.Wat er tegen 19.00 uur te zien was, was een stukje ruimtepuin dat de atmosfeer van de aarde binnen is gedrongen en is verbrand. Als zo'n object het aardoppervlak daadwerkelijk bereikt, spreken we van een meteoriet.Volgens Marco Langbroek, docent Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft, was de vuurbal geen kunstmatig ruimtepuin, zoals sommigen op sociale media suggereren, schrijft hij op X. Later meldde hij dat er inderdaad stukjes van de meteoriet zijn ingeslagen. "Foto's van een fragment zien er goed uit."Volgens de Duitse omroep SWR sloeg een stukje meteoriet een gat 'ter grootte van een voetbal' door het dak van een huis. De steen is in een slaapkamer terechtgekomen en heeft vloertegels beschadigd. "Niemand raakte gewond, omdat de inwoners in een andere kamer waren", meldt de omroep.Het Rijksbureau voor Brand- en Rampenbestrijding Rijnland-Palts meldde aan Bild dat de brokstukken rond 19.15 uur de aarde bereikten. "De meteoor is met een luide knal boven West-Duitsland uiteengevallen." Hoeveel schade er precies is, is nog niet bekend.De Werkgroep Meteoren, een landelijke vereniging van amateurmeteoorwaarnemers die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), roept mensen op hun waarnemingen te melden.Volgens sterrenkundige Niek de Kort zijn er meer dan 2000 meldingen binnengekomen. Op een kaartje zijn meldingen te zien uit vooral Nederland, maar ook uit Frankrijk, België, Duitsland en Luxemburg.