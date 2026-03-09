Nederlandse startup test lichtgevend asfalt: Komt zelfs door 30 centimeter sneeuw heen

Een Nederlandse startup lanceert deze week een innovatie voor op de weg: lichtgevend asfalt, waardoor verlichting veel efficiënter wordt en mogelijk zelfs lichtmasten overbodig worden. In Helmond is een pilot gestart op de Automotive Campus. En er zijn gesprekken gaande met ‘een provincie’ voor een eerste pilot op een openbare N-weg, vertelt oprichter Maarten Tobias van Luxene in de Nationale Autoshow.



Het komt er simpel gesteld op neer dat het bedrijf Luxene de wegmarkeringen met glasvezel daadwerkelijk lichtgevend maakt, in plaats van reflecterend zoals nu het geval is. 'Want als je iets van natuurkunde weet, dan weet je dat dat niet werkt als er water op ligt', zegt medeoprichter Maarten Tobias.



En de automobilist die niets van natuurkunde weet, kan in ieder geval uit eigen ervaring vertellen dat een onverlichte snelweg in de regen betekent dat je heel slecht zicht hebt. Tobias: 'Ik reed laatst terug van wintersport over de Duitse wegen, slecht verlicht en keiharde regen. Je ziet gewoon helemaal niks.' De vinding van zijn bedrijf moet daar verandering in brengen.



Doordat de wegmarkering daadwerkelijk licht geeft, blijf je de belijning altijd zien, ongeacht de weersomstandigheden. Het komt volgens Tobias zelfs door 30 centimeter sneeuw heen.



Het is niet zo dat het idee zelf helemaal nieuw is, zegt Tobias. Vooral nieuw is de manier waarop zijn startup het wil uitvoeren: met glasvezel in het wegdek, dat wordt aangestuurd door een laser van buiten de weg. Er zit op die manier dus geen elektronica in de weg die eruit kan worden gereden, zoals bij eerdere soortgelijke initiatieven gebeurde. 'Toen werd het geprobeerd met ledjes, maar omdat we een volledig passieve lijn hebben, is het eigenlijk een heel robuust systeem.'



Het systeem is vooral bedacht voor wegen waar nu nog geen lichtmasten staan. Bij de verlichte snelwegen verwacht Tobias voorlopig weinig te kunnen toevoegen, al is het wel zo dat het systeem slechts 20 procent van de energie verbruikt vergeleken met de zuinigste lichtmasten. 'En verder zou je kunnen denken aan bochten, of bijvoorbeeld die hele korte afritten die je in Duitsland hebt en die vaak niet te zien zijn. Dat zijn nou typische situaties waar we denken veel te kunnen toevoegen.'

