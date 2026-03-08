je krijgt vaker nachtmerries als je kaas eet voor het slapengaan

Wakker worden met een hoofd vol bizarre of onrustige dromen. Het zou zomaar door dat stukje kaas kunnen komen dat je de avond ervoor gegeten hebt.

Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Montreal, onder leiding van droomonderzoeker Tore Nielsen, bevestigt dat bepaalde voedingsmiddelen die je vlak voor het slapengaan eet, van invloed kunnen zijn op je nachtrust en je dromen. Dromen kunnen levendiger zijn of je krijgt zelfs nachtmerries.

In het onderzoek vulden ruim duizend Canadese studenten een vragenlijst in over hun eetgewoonten, slaapkwaliteit en droomervaringen. Wat blijkt? Vooral zoete snacks en zuivel krijgen de schuld van onrustige dromen. Bijna een derde van de deelnemers die merkten dat eten invloed had op hun dromen, wees snoep of toetjes aan als boosdoener. Op de tweede plek: zuivel, zoals kaas of melk.



Opvallend is dat mensen met lactose-intolerantie of voedselallergieën vaker last hebben van nachtmerries en van een slechte nachtrust. De onderzoekers denken dat dit komt doordat buikklachten zoals gasvorming of krampen de slaap verstoren, wat de kans op nachtmerries en het herinneren van dromen vergroot.

"Nachtmerries zijn vaak heftiger voor mensen met ernstige darmklachten, omdat ze daardoor lichter slapen,” legt Nielsen uit. "En we weten al langer dat lichamelijke sensaties invloed kunnen hebben op wat we dromen.”



Er kwamen nog meer interessante verbanden aan het licht. Gezonde eters – mensen die intuïtiever eten, meer groente en fruit eten, en ’s avonds juist minder – herinneren zich hun dromen beter en positiever. Mensen die vaker junkfood eten en ’s avonds nog uitgebreid snacken, ervaren juist vaker nare dromen met een negatievere toon. Al onthouden zij die dromen gelukkig weer iets minder goed.

Belangrijk om te weten: dit onderzoek is gebaseerd op zelfrapportages van studenten. Of de resultaten ook gelden voor andere leeftijden en leefstijlen, moet nog blijken. Maar de onderzoekers hopen snel een experiment op te zetten waarin deelnemers expres kaas of een neutrale snack eten voor het slapengaan.

