Duitse ten onrechte aangemerkt als rechtsextremist, verliest baan als docent

Een vrouw in Berlijn is haar baan kwijtgeraakt als docent op een hogeschool, omdat ze door een vergissing van de autoriteiten was aangemerkt als een rechtsextremist. De vrouw had precies dezelfde naam als een verdachte, meldt tijdschrift Die Zeit.



Het gaat allemaal om de naam Liv Heide. Die naam werd als pseudoniem gebruikt door Christiane H. uit de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Zij zou de oprichter zijn van een extreemrechtse datingsite, waarop antisemitische en racistische uitingen voorbij kwamen.



De echte Liv Heide is een vrouw uit Berlijn die les gaf aan een hogeschool in de hoofdstad. In 2022 kwam ze ten onrechte in het vizier van de Duitse inlichtingendiensten. In een rapport van het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) werd gesproken van "ongrondwettelijke activiteiten" door Heide. Die informatie werd doorgespeeld naar de hogeschool, die haar in 2024 op straat zette.



Volgens Die Zeit is er sprake van een persoonsverwisseling door de autoriteiten. Ze zouden Christiane H, met pseudoniem Liv Heide, verwisseld hebben met de echte Liv Heide uit Berlijn.



De docent heeft bezwaar gemaakt tegen haar ontslag, maar dat was tevergeefs. Haar functie aan de hogeschool is inmiddels door iemand anders ingevuld. De nep-Liv Heide is voor zover bekend niet opgepakt.



Het BfV zegt dat er een intern onderzoek loopt naar de zaak.

Reacties

06-03-2026 08:34:54 Spotcatus









Wow, dat is slecht! De Duitse inlichtingendienst zou haar moeten doorbetalen of een fikse schadevergoeding moeten geven! Het zal je maar gebeuren! Dit is niet eens identiteitsfraude maar heeft een soortgelijk effect!

06-03-2026 12:01:43 BatFish









@Spotcatus : Mogelijk is het wel identiteitsfraude. Die Christiane H. heeft een valse naam gebruikt, maar misschien ook wel op basis van gejatte personalia. Zo makkelijk is het niet om gewoon een andere naam te gaan gebruiken.

06-03-2026 13:08:34 Spotcatus









@BatFish : En dan zeggen ze over Odido dat je alleen wat beter op moet letten...dit kan dus ook gebeuren!

