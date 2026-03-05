Vermiste man uit Florida zat dagenlang tot aan zijn schouders vast in modder

Een vermiste man uit de Amerikaanse staat Florida is op miraculeuze wijze levend teruggevonden. De 36-jarige Andrew Giddens zat dagenlang tot aan zijn schouders vast in de modder. „Eén dag langer, en we hadden niet zoveel geluk gehad.”



De zoektocht naar Andrew Giddens uit Jacksonville begon op 23 februari. Een politieagent merkte zijn achtergelaten wagen op bij een terrein van een zandwinningsbedrijf.



Al snel bleek dat Giddens voor het laatst was gezien op 14 februari. Omdat de man volgens vrienden en familie neerslachtig was na een relatiebreuk, opende de politie snel een onderzoek.



Op 26 februari trof een werknemer van het zandwinningsbedrijf de man aan. Giddens zat tot aan zijn schouders vast in de modder van een afgraving.



Volgens de brandweer zat hij vermoedelijk al een week zonder water en eten. Toch was hij nog steeds bij bewustzijn en kon hij praten.



Omdat het terrein zo zompig was, kon de vinder niet gelijk bij Giddens komen. De brandweer snelde ter plaatse met gespecialiseerde teams. Met ladders, planken, palen en touwen wisten de hulpdiensten de man na drie zenuwslopende uren los te krijgen.



Giddens werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevlogen. Volgens de brandweer zal hij volledig herstellen. Een familielid reageert opgelucht: „Godzijdank is hij toen gevonden. Nog één dag langer, en we hadden niet zoveel geluk gehad.”

Gelukkig nog op tijd. En wat zal de tijd voor hem lang geduurd hebben.

Een week zonder eten… ok.. maar zonder drinken?!Gelukkig nog op tijd. En wat zal de tijd voor hem lang geduurd hebben.

