Bejaarde vrouw knalt met scootmobiel tegen liftdeur, rijdt liftschacht in

Woensdagochtend is een bejaarde vrouw in de Noord-Brabantse gemeente Dongen tegen een dichte liftdeur gecrasht met haar scootmobiel. De brandweer is ter plaatse gekomen om de vrouw te redden.



De bejaarde vrouw reed met haar scootmobiel door de deuren van de lift. Door de klap belandde de vrouw met haar scootmobiel in de liftschacht. De brandweer heeft haar uit de liftschacht gered en buurtbewoners en politie vingen haar op. Wonder boven wonder is de vrouw niet gewond.



Volgens buurtbewoners reed de scootmobiel zich bij de lichtschacht vast, hierdoor is de vrouw niet helemaal naar beneden gevallen. De brandweer heeft de lift afgezet met linten.

Reacties

Wat een geluk dat ze er zo goed is afgekomen! Ik hoop dat ze nog met de lift durft! Wel erg naar dat de lift no buiten gebruik is voor iedereen daar want die kunnen nu geen kant op.

