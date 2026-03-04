Vader in VS schuldig aan viervoudige moord die zijn zoon pleegde

De vader van een Amerikaanse tiener die op zijn middelbare school vier mensen doodschoot, is door een jury schuldig bevonden aan doodslag. Het is zeldzaam dat een ouder wordt aangeklaagd vanwege de daden van een kind.



Een jury in de staat Georgia oordeelde dat de 55-jarige Colin Gray schuldig is aan 27 aanklachten. Een rechter stelt op een later tijdstip de hoogte van de straf van. Die kan oplopen tot een gevangenisstraf van 180 jaar.



De schietpartij gebeurde op 4 september 2024. De destijds 14-jarige Colt Gray liep met een semiautomatisch geweer de Apalachee High School binnen, bij de plaats Winder in de staat Georgia. Hij schoot daar twee docenten en twee leerlingen dood. Acht leerlingen en een leerkracht raakten gewond.



De jongen bekende aanvankelijk direct. Kort na de aanklacht tegen hem werd ook zijn vader aangeklaagd. Volgens de aanklager omdat hij zijn zoon 'toestond een wapen te bezitten'.



Kort na het bloedbad lieten familieleden aan The New York Times weten dat er bij Gray thuis veel problemen waren. "Mijn kleinzoon handelde zo door het milieu waar hij in opgroeide", zei zijn opa. "De volwassenen in zijn leven hebben hem in de steek gelaten", schreef een tante.



De strafzaak tegen de zoon, die wordt vervolgd voor meervoudige moord, moet nog worden behandeld. Hij heeft zijn eerdere bekentenis ingetrokken en claimt nu onschuldig te zijn.

Reacties

04-03-2026 11:00:06 allone

Oudgediende







Is opa ook schuldig? Omdat hij zijn zoon niet juist opgevoed heeft waardoor de kleinzoon….

04-03-2026 12:29:35 BatFish

Oudgediende







Ik denk dat het volstrekt redelijk is om de vader aan te klagen voor het feit dat hij zijn zoon toestond een wapen te hebben. Hij draagt zeker mede-verantwoordelijkheid in dit geval. Om hem direct aan te klagen voor moord lijkt me erg raar. Hij heeft niet geschoten en voor zover ik kan zien ook zijn zoon niet aktief aangemoedigd om op die scholl te gaan schieten. Iets in de lijn van "dood door schuld" lijkt me in dit geval niet onlogisch.

