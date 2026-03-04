@Spotcatus
: Daar is de laatste 15 à 20 jaar toch wel verandering in gekomen. Alle (grotere) schepen zijn nu verplicht uitgerust met een zogeheten scrubber
of ander varen ze op laagzwavelige brandstof.
Binnenvaart draait sowieso op laagzwavelig, net als vrachtauto's.
De ferries waar in dit artikel sprake is draaien geheid (mogelijk een enkele uitzondering in ontwikkelingslanden gelaten) op brandstof die net zo schoon is als een vrachtauto.
Artikel is onnodig paniekzaaierij overgenomen door iemand zonder kennis van zaken.