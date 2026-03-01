Door het oog van de naald: peuter valt 30 meter naar beneden, verpleegsters vangen hem op met jas

Om het doodsbenauwd van te krijgen: een peuter viel in Rusland uit een open raam, 30 meter naar beneden. Twee verpleegsters vingen hem op miraculeuze wijze op met een jas en redden hem zo van een gewisse dood.



De val gebeurde bij een appartementengebouw in Sint-Petersburg. Het kind klom op een raam dat naar buiten openstond en bungelde vervolgens aan de rand van de vensterbank.



Er viel geen tijd te verliezen: de vrouwen besloten een van hun jassen als opvangnet te gebruiken. Toen de 18 maanden oude peuter daadwerkelijk naar beneden stortte, stonden zij als beschermengelen paraat.



„We kenden elkaar niet, maar sloegen meteen de handen ineen”, vertelde Olga Artemyeva aan Russische media. „Hij stond te wiebelen op de vensterbank. Het ging om een heel klein kind, hij was zeker nog geen 2 jaar oud.”



„We wisten absoluut niet wat we moesten doen. We hebben op instinct gehandeld”, voegde Anna Kabashova toe.



Een oudere man stond de verpleegsters met instructies bij. „Dat jongetje stond al op de vensterbank toen ik hem zag”, vertelde Sergey (57). „Opvangen met de blote hand zou nooit gelukt zijn. Ik liet zien waar ze exact moesten staan en hoe ze de jas zo ver mogelijk moesten spreiden.”



Volgens Anna was de hulp van de man cruciaal. „We stonden onder het gebouw en hadden dus geen zicht meer op het jongetje. De conciërge van het gebouw en een andere persoon hielpen mee om hem met de jas op te vangen. Door de klap zakten we met ons vieren bijna door onze knieën in de sneeuw. Het jongetje maakte even contact met de grond, maar al met al viel dat gelukkig mee.”



Van de jas bleef haast niets meer over. Met de restanten werd het jongetje nog wel ingepakt, daarna ging het in allerijl naar het ziekenhuis. Zijn toestand is inmiddels stabiel.



Volgens getuigen had de peuter zeker twintig minuten nodig om zelf het raam open te krijgen. „Toen dat gelukt was, stopte hij eerst wat sneeuw in zijn mond. Vervolgens stak hij één been naar buiten en hield hij zich vast aan de vensterbank. Uiteindelijk verloor hij zijn grip.”



Al die tijd was er geen volwassene te bekennen. De ouders waren naar verluidt op bezoek bij de buren. Zijn 18-jarige broer was in een andere kamer op de computer aan het spelen. Pas toen hij het geschreeuw op straat hoorde, besefte hij wat er was voorgevallen. Er komt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Reacties

01-03-2026 10:14:10 Sjaak

Lang leve de kinderopvang!

01-03-2026 10:33:58 Emmo

Quote:

We hebben op instinct gehandeld Quote:

Ik liet zien waar ze exact moesten staan en hoe ze de jas zo ver mogelijk moesten spreiden. Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Is dat niet in tegenspraak met elkaar?

01-03-2026 20:18:44 allone

@Sjaak :



Eerst staat er wat er precies gebeurd is en dan komt er een onderzoek naar? Eerst staat er wat er precies gebeurd is en dan komt er een onderzoek naar?

