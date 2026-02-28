KattencafÃ© voert leeftijdsgrens van 12 jaar in: Te veel nare dingen gebeurd

Met pijn in haar hart heeft eigenaresse Chantal Vijlbrief besloten dat er vanaf dit weekend geen kinderen onder de 12 jaar meer welkom zijn in haar kattencafÃ© in Leiden. Een noodmaatregel omdat er door kinderen en hun ouders steeds slechter met de huisregels werd omgegaan. Gevolg: katten raakten gespannen, kregen gezondheidsklachten en haalden soms zelfs uit.KattencafÃ© Sophie in Leiden bestaat al zes jaar, en al die tijd waren kinderen welkom om tussen verschillende katten een hapje en een drankje te nuttigen. De kinderen en hun ouders moesten zich dan wel aan een paar regels houden. Zo moeten slapende katten met rust gelaten worden, mag je een kat niet zomaar optillen en als een kat niet wil spelen, speel er dan ook niet mee."Maar de afgelopen tijd merkten we steeds vaker dat de huisregels, die in het cafÃ© hangen en op tafel staan, niet gelezen werden of dat er gewoonweg niet naar geluisterd werd", vertelt Vijlbrief aan RTL Nieuws. "Als we gasten daarop wezen, werden we soms gewoon uitgelachen. Daar kregen we een heel vervelend gevoel van."Vijlbrief probeerde eerst andere maatregelen, zo mochten er hiervoor nog maar maximaal vier kinderen onder de 10 jaar binnen. "Maar ook dat hielp niet. Wij zijn natuurlijk zelf bezig met het bereiden van de maaltijden en het serveren van de drankjes. We kunnen de kinderen niet constant in de gaten houden, waardoor we nu op dit punt terecht zijn gekomen dat we kinderen gaan verbieden."De katten kregen namelijk veel stress van de kinderen die constant om hen heen stonden, ze aanraakten en oppakten terwijl de katten aangaven dat ze dit niet wilden. "Dan gingen de oortjes bijvoorbeeld plat van de katten, een teken dat je moet stoppen. Maar hier werd dan niet naar geluisterd door de kinderen. Ook hun ouders deden dan niets. De katten vluchtten ook steeds vaker weg en verstopten zich. Het is zelfs voorgekomen dat een kat zo in de stress zat, dat hij op verschillende plekken ging plassen."En hoewel de nieuwe maatregel het cafÃ© mogelijk financieel kan raken, staat Vijlbrief volledig achter haar besluit. "Het welzijn van de katten gaat echt voorop. Zij hebben geen stem, ik moet er voor hen zijn. En als de omzet dan misschien minder zal worden, of we krijgen slechte reviews: jammer dan."Toch betreurt Vijlbrief het zeer, vooral voor alle kinderen die wel goed met de katten omgingen. "Ik heb tal van mooie verhalen waarbij de katten, die altijd kindvriendelijk zijn geweest, speelden met kinderen of bij hen op schoot kropen. Maar er zijn helaas te veel nare dingen gebeurd."Vijlbrief heeft inmiddels van verschillende eigenaren van andere kattencafÃ©s reacties ontvangen dat ook zij met dit probleem worstelen en ook nadenken over een mogelijke leeftijdsgrens.