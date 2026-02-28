Russische vrouw zonder instapkaart sluipt opnieuw aan boord van vlucht naar Europa

Een Russische vrouw is voor de tweede keer betrapt op het stiekem aan boord gaan van een vliegtuig naar Europa. Svetlana Dali werd meer dan een jaar geleden wereldnieuws toen ze zonder instapkaart een Delta-vlucht van New York naar Parijs insloop.



De Britse krant The Guardian meldde destijds dat de vrouw geen boarding pass had. Ook was er geen zitplaats vrij op de vlucht naar Parijs, dus bewoog ze telkens het ene naar het andere toilet. Al snel had de bemanning door waar ze mee bezig was en werd ze na het landen opgepakt.



Dali, een Russische vrouw die in Amerika woont, had geen visum voor Frankrijk. Ze werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en terug op een vliegtuig naar New York gezet.



CBS News meldde donderdag dat de bekende verstekeling haar trucje opnieuw heeft geprobeerd. Ditmaal op een vlucht naar Milaan, waar nog zo’n twintig stoelen vrij waren. De Russische vrouw wist aan boord van de United-vlucht te komen. De Amerikaanse beveiligingsdienst TSA zegt te onderzoeken hoe ze de controles heeft ontlopen op de luchthaven van Newark.



Cabinepersoneel kreeg halverwege de vlucht door dat Dali geen ‘echte’ passagier was. Voor het gemak werd gekozen om door te vliegen naar Italië, waar de autoriteiten haar opwachtten. Volgens CBS News gaat United de vrouw op de zwarte lijst zetten.



Of Dali haar voorwaardelijke celstraf nu moet gaan uitzitten, is nog niet bekend.

Reacties

28-02-2026 10:51:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.402

OTindex: 97.201

Misschien heeft ze dit al 10x gedaan, en is ze de andere 8x niet ontdekt?

Wel knap, en verontrustend, hoe makkelijk ze langs alle Security komt

28-02-2026 11:30:14 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 228

OTindex: 431

Wnplts: Ede

Schiphol is ook slordig hoor! Ik heb onlangs gevlogen met mijn rolstoel en had een accu bij me die eigenlijk te zwaar was. Op Schiphol heeft niemand ernaar gevraagd of gekeken! Op de terugreis werd ik wel gevraagd naar de capaciteit en toen kwam ik erachter dat ik die accu niet had mogen meenemen! Ik kon gelukkig een e-mail laten zien waarin mij verzekerd was dat ik hem wel mocht meenemen! Had ik die mail niet gehad… Ik bereid me altijd goed voor op dit soort dingen en had van bij de luchtvaartmaatschappij gevraagd of het mocht en kreeg die mail. Achteraf hadden ze het dus mis want er waren strengere regels gekomen.

28-02-2026 19:44:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.402

OTindex: 97.201



Maar iig namen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen fout… @Spotcatus : heb je dan keus uit verschillende accu’s?Maar iig namen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen fout…

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.