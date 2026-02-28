Trouwen te duur? Bruidsjurken gratis weggegeven in Nijmegen

Tegenwoordig hangt er een aardig prijskaartje aan het geven van een bruiloft. Trouwen op het gemeentehuis is dit jaar bijvoorbeeld duurder geworden. Ook moet je diep in de buidel tasten als je een mooie bruidsjurk wilt kopen. In Nijmegen hebben ze daar iets op gevonden: daar kunnen tientallen bruiden de komende weken gratis een trouwjurk uitkiezen.



Het is een initiatief van Free Fashion. De komende weken hebben zij een pop-upwinkel in Nijmegen waar je niet alleen alledaagse tweedehandskleding gratis kunt uitzoeken, maar ook bruidsjurken. De organisatie merkt dat er in Nederland een overschot is aan gedragen trouwjurken. Daarom hopen zij de komende vier weken een nieuwe eigenaar te vinden voor deze jurken en tegelijkertijd bewustwording te creëren bij consumenten.

28-02-2026 09:23:22 allone

Logisch. Een trouwjurk gebruik je (meestal) maar 1x.

Zonde, als je erover nadenkt.

28-02-2026 11:35:59 Spotcatus

Trouwen is duur maar getrouwd zijn duurder! Bezint voor u begint! Die mannen geven veel te veel geld uit aan een auto, motor of ander speelgoed!

28-02-2026 12:31:04 GroteMop1983

Ik heb dat ook gelijk tegen mijn partner gezegd. Hier is de link voor degenen die ook wil gaan voor een gratis bruidsjurk of gratis andere kleding (ook voor mannen gratis kleding en schoenen zag ik.)



https://thisisfreefashion.com/nijmegen/ Ik weet wat ik t/m 29 maart 2026 ga doen.

28-02-2026 14:10:18 Emmo

@Spotcatus :

The difference between a man and a boy is the price of his toy's.

28-02-2026 15:20:33 Buick

@Spotcatus , en de vrouwen dan met hun kasten vol met schoenen en uren voor een overvolle kledingkast staan te kijken en dan melden dat ze niets hebben om aan te trekken

28-02-2026 16:27:56 Emmo

@Buick :

en dan melden dat ze niets hebben om aan te trekken Quoteen dan melden dat ze niets hebben om aan te trekken

Maar dat heb ik, anders dan bij de uitreikingen van de Oscars en vergelijkbare festiviteiten, nog niet kunnen waarnemen. Ze kunnen dan altijd nog in de blote kont gaan.Maar dat heb ik, anders dan bij de uitreikingen van de Oscars en vergelijkbare festiviteiten, nog niet kunnen waarnemen.

