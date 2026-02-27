Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

De trend is opmerkelijk: eerst massaal spuiten, nu massaal oplossen. In Hollywood en op Instagram duiken steeds meer beroemdheden op die openlijk vertellen dat ze hun fillers hebben laten verwijderen – en zich ineens jonger en meer ‘zichzelf’ voelen. Tegelijk groeit wereldwijd de markt voor cosmetische ingrepen; in 2024 werden bijna 38 miljoen esthetische behandelingen uitgevoerd. Hoe herken je dan of iemand nog ‘natuurlijk’ is, of dat er stevig aan het gezicht is gesleuteld?Plastisch chirurgen wijzen op een aantal klassieke rode vlaggen. Een van de bekendste is het zogeheten ‘pillow face’: rond opgeblazen wangen en onderooggebieden, waardoor de natuurlijke schaduwen uit het gezicht verdwijnen. Het gezicht oogt glad en bol, maar verliest structuur – vaak met het omgekeerde effect van wat iemand beoogde, namelijk dat je juist ouder lijkt.Dan zijn er de lippen. De ‘trout pout’ of ‘duck lips’ – te ver naar voren staande, strak gespannen lippen – verraadt meestal overdaad. Ook een scherpe, puntige ‘witch’s chin’ of een onnatuurlijk hoge, rechte neusrug (‘Avatar nose’) kunnen duiden op verkeerd geplaatste fillers.Plastisch chirurgen spreken in dat geval over een gezicht dat uit balans raakt: bepaalde zones springen onnatuurlijk naar voren, terwijl andere vlak en bewegingsloos worden.Een ander signaal is mimiek. Overmatig gebruik van botox en fillers kan de mimiek beperken, met een bijna bevroren voorhoofd, strakke oogregio en mond die nauwelijks nog emoties laat zien. Wie iemand alleen nog in één fotogenieke hoek ziet poseren, heeft mogelijk te maken met iemand die de zwakste plekken probeert te verhullen.Daarmee raakt de schoonheidsindustrie aan een maatschappelijke spanning. In Nederland worden jaarlijks naar schatting 100.000 tot 150.000 cosmetische ingrepen uitgevoerd, en alleen al particuliere cosmetische klinieken deden in 2022 ruim 256.000 behandelingen. De druk om er ‘jeugdiger’ uit te zien groeit, maar de voorbeelden stapelen zich op van beroemdheden die opgelucht vertellen hoe veel jonger ze lijken sinds ze hun fillers weer hebben laten oplossen.De les van de chirurg: bij elk gezicht hoort een bepaalde verhouding. Zodra je vooral het product ziet – de lip, de wang, de strakgetrokken kaaklijn – en niet meer de persoon, is er iets mis. Minder kan dan opvallend veel meer zijn