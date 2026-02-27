Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

Een gloednieuwe elektrische SUV voor minder dan 25.000 euro. Het klinkt te mooi om waar te zijn — en dat is het deels ook. Chinese automerken als BYD, MG, Leapmotor en Dongfeng veroveren steeds meer terrein in Nederland, maar achter die aantrekkelijke stickerprijzen schuilen kosten die menig koper pas ontdekt als het te laat is.Chinese auto's groeien snel in Nederland, al blijven de absolute aantallen vooralsnog bescheiden. In de eerste drie kwartalen van 2025 werden ruim 9.800 Chinese auto's geregistreerd — goed voor 3,7 procent van de totale markt. BYD was met 3.773 verkochte exemplaren het bestverkopende Chinese merk, al is dat nog maar 1,1 procent marktaandeel. Toch verwacht branchevereniging BOVAG, op basis van onderzoek van KPMG, dat Chinese merken in 2030 bijna 19 procent van de Nederlandse EV-markt in handen hebben. De groei zit er dus stevig in.De grootste verborgen kostenpost is de verzekering. Uit Duits vergelijkingsonderzoek van Verivox blijkt dat in 8 van de 11 gevallen de premie voor een Chinees model hoger uitvalt dan voor een vergelijkbaar Europees alternatief. Een BYD Seal kost zo'n €1.353 per jaar aan WA- en allriskverzekering, terwijl een Volkswagen ID.4 slechts €865 kost — een verschil van bijna 500 euro. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie nog extremer: daar weigeren grote verzekeraars als Ageas en Axa simpelweg om Chinese auto's te verzekeren, en sommige modellen kosten meer dan £2.200 per jaar.De oorzaak is steeds dezelfde: verzekeraars hebben te weinig historische schadedata over deze relatief nieuwe merken en kampen met onzekerheid over reparatiekosten en onderdelenbeschikbaarheid. Verzekeraar Promovendum waarschuwt Nederlandse kopers dat bepaalde Chinese EV's ook hier "bijna niet te verzekeren zijn".Waar kan je een Chinese elektrische auto verzekeren in Nederland?Sommige Chinese elektrische auto’s zijn bijna niet te verzekeren, omdat verzekeraars hier geen snelle schadeherstelservice voor kunnen bieden. Welke merken en modellen worden geaccepteerd kan per verzekeraar verschillen. Verstandig om je hierin te verdiepen voordat je een auto aanschaft dus!Het onderdelenprobleem is misschien wel de pijnlijkste verborgen kost. Chinese fabrikanten hebben hun Europese distributie nog niet op orde. Reserveonderdelen moeten uit China verscheept worden, wat weken tot maanden kan duren. Vooral eigenaren van een MG 4 klagen dat zij hun auto wekenlang niet kunnen gebruiken na een defect of schade, simpelweg omdat onderdelen niet leverbaar zijn.autointernationaal+1Hoe langer een auto stilstaat, hoe duurder het wordt — niet alleen door de reparatie zelf, maar ook door kosten voor een vervangend voertuig en gemiste mobiliteit. In het VK noemde vergelijkingssite Carwow dit de belangrijkste reden waarom verzekeraars Chinese modellen mijden: de langere stilstand maakt iedere claim duurder.[Restwaarde: de stille killerHier wordt het echt pijnlijk. Chinese auto's verliezen dramatisch veel sneller hun waarde dan Europese alternatieven. Een rekenvoorbeeldautofinancier]​Volkswagen ID.3: aanschaf €40.000, waarde na 3 jaar €24.000, verlies 40 procentBYD Dolphin: aanschaf €32.000, waarde na 3 jaar €12.000, verlies 62 procentJe bespaart €8.000 bij aanschaf, maar verliest €4.000 méér in waarde. Per saldo kost de BYD je ruim €1.300 per jaar méér. Wie financiert, loopt bovendien het risico op restschuld: je betaalt nog af op een auto die veel minder waard is dan het openstaande bedrag.In China woedt een harde uitschudding onder autofabrikanten. Honderden merken vechten om marktaandeel, en velen zullen het niet redden. Aiways stopte in 2023, Byton ging failliet. Wie nu een minder bekend Chinees merk koopt, loopt het risico dat de fabrikant over enkele jaren stopt met Europa — en dan is er geen service, geen updates en geen garantie meer.De grote spelers — BYD, SAIC/MG en Geely — lijken het wel te redden. BYD bouwt fabrieken in Hongarije en Turkije, en de Chinese overheid kondigt vanaf 2026 een exportlicentie aan die fabrikanten verplicht garanties te geven over service en onderdelen. Maar die maatregelen helpen vooral toekomstige kopers. Wie nú koopt, is het proefkonijn.Een Chinese auto is goedkoop in de showroom, maar de totale eigendomskosten vertellen een ander verhaal. Reken je de hogere verzekering, de dramatische restwaarde, het beperkte servicenetwerk en het risico van wekenlange stilstand bij schade mee, dan kan de "goedkope" Chinese auto uiteindelijk duurder uitpakken dan een Europees alternatief. Wie tóch voor een Chinees merk kiest, doet er verstandig aan om vóór aankoop de verzekeringskosten te vergelijken, een gevestigd merk als BYD of MG te kiezen, en bij voorkeur te leasen — zodat de restwaarde het probleem van iemand anders wordt.