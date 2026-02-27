Voormalig cliënten ontvangen tegoeden van gemeente Deventer

Door een tekortkoming van de gemeente is geld dat aan voormalige cliënten toebehoorde, na een reorganisatie terugbetaald.

Door een tekortkoming van de gemeente, is ongeveer 10 jaar lang geld op gemeentelijke rekeningen blijven staan dat had moeten worden uitbetaald aan mensen die gebruik maakten van financiële dienstverlening door de gemeente. Dat is bij een reorganisatie boven tafel gekomen. De gemeente gaat dit geld nu uitbetalen aan de voormalige cliënten.



De gemeente gaat in totaal ongeveer € 350.000 storten op de rekeningen van 1.130 inwoners. Het geld heeft al die tijd op rekeningen van de gemeente gestaan. Soms gaat het om enkele tientjes, maar de meeste mensen ontvangen een bedrag tot € 250. Ook ontvangen zij 4% rente over het bedrag.



Het aanvankelijk kleine probleem, groeide in de loop van 10 jaar uit tot de huidige omvang.



De gemeente beheert geld voor mensen met ernstige geldproblemen. De gemeente zorgt dat de vaste lasten (zoals huur, gas, water, licht, verzekeringen) op tijd worden betaald en schulden niet verder oplopen. Dat gebeurt via een rekening op naam van de gemeente. Zodra een cliënt de geldzaken op orde heeft, draagt de gemeente het geld dat het voor de cliënt beheert weer over aan de cliënt.



Soms werd daarna nog geld ontvangen waar de cliënt recht op heeft. Bijvoorbeeld teruggaven van nutsbedrijven. Deze bedragen werden soms niet automatisch ‘doorgestort’ naar de rekening van cliënten.



Wethouder Rob de Geest (Werk en Inkomen): “Wij betreuren zeer dat dit heeft kunnen ontstaan. Na een reorganisatie is dit boven tafel gekomen. Nieuwe leidinggevenden hebben maatregelen genomen, waarna er snel een plan is gekomen voor de betalingen van de tegoeden. Ik kan me goed voorstellen dat mensen die het aangaat boos zijn. Als er mensen zijn die hierdoor in de knel zijn gekomen, dan doen wij al het mogelijke om hen op een passende manier te helpen.”



De gemeente gaat ook ontvangen btw-teruggave uitbetalen aan voormalig cliënten. De gemeente moest van de Belastingdienst btw rekenen voor de uitvoering van beschermingsbewind. De gemeente vond dat niet terecht en kreeg daarin gelijk van de Belastingdienst. De gemeente kreeg € 303.868 terug van de Belastingdienst. De gemeente betaalt het geld terug aan de ongeveer 500 inwoners voor wie het bedoeld is. De bedragen per persoon kunnen oplopen tot € 1.000.



De gemeente heeft alle voormalig cliënten of hun nabestaanden schriftelijk geïnformeerd.

