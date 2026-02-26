Nieuwe, steile voetgangersbrug over de Lee in Enter 'brug te ver' voor ouderen

Een scootmobiel die na amper één meter terugrolt van een bruggetje. In Enter is het geen scène uit 'Funniest Home Videos', maar dagelijkse realiteit voor sommige ouderen. Want de vernieuwde voetgangersbrug over de Lee is voor wie slecht ter been is eerder een hindernis dan een verbinding.Wat bedoeld was als een opknapbeurt met toeristische allure, zorgt in Enter voor gefronste wenkbrauwen. De aangepaste voetgangersbrug werd eind juni vorig jaar in gebruik genomen, maar is zo steil dat deze voor ouderen en mensen met een fysieke beperking een 'brug te ver' blijkt te zijn.Kees van Dijk (66) van de ChristenUnie Wierden-Enter bracht het punt naar voren tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis van Wierden. Maar hij kreeg al snel te horen dat er vanuit de gemeente geen financiële ruimte is om de brug opnieuw aan te passen.Van Dijk ondervond zelf hoe lastig de opgang is. "Ik ben er geweest toen ik net geopereerd was en een kruk bij me had. En inderdaad, het is niet te doen om met een beperking die brug op te komen."Dat geldt ook voor Harry Wissink, die met zijn scootmobiel niet verder dan de onderste drempel komt. "De accu van mijn scootmobiel zit vol en ik maak genoeg vaart, maar het wil gewoon niet", zegt hij bedroefd. Bovendien levert het volgens Wissink gevaarlijke taferelen op: "Mijn scootmobiel is nog redelijk stevig, maar je moet nog voorzichtig zijn dat je niet omvalt."De brug over de Lee werd aangepast, zodat de Enterse zompen weer onder de overspanning door kunnen varen. Deze replica’s van historische turfschepen zijn een toeristische trekpleister in het dorp.De werkzaamheden waren nodig door stijging van het waterpeil als gevolg van werkzaamheden die Waterschap Vechtstromen uitvoerde om de Regge meer te laten meanderen. Daardoor werd de doorvaart voor de zompen bemoeilijkt. De historische platbodems kunnen nu probleemloos onder de brug doorvaren.Schipper van de Enterse Zomp, Wim Nijhuis, is er enthousiast over. "Een geweldig mooie 'Giethoornbrug'", omschrijft hij de constructie. "We kunnen zomers weer met toeristen over de Regge varen. Maar dan praat ik als schipper", onderstreept hij.Want de Enternaar draagt in dit geval twee petten: hij is ook voorzitter van De Zonnebloem afdeling Enter. Vanuit die rol heeft hij te maken met ouderen of mensen met een fysieke beperking. "Voor hen is die steile opgang hartstikke moeilijk, zo niet onmogelijk", bekent Nijhuis.Hij legde het probleem voor aan wethouder Gertjan ten Brinke en kreeg naar eigen zeggen te horen dat opnieuw aanpassen te duur is. "Terwijl het zo eenvoudig is om het bruggedeelte aan de kant van de vijver te verlengen en zo minder steil te maken", vervolgt Nijhuis. "Of met een knik erin, zoals bij bruggen in Giethoorn."Tijdens een bijeenkomst van de KBO in Enter zouden fractieleiders nog hebben gezegd dat niet het budget, maar het welzijn van ouderen bepalend moet zijn. "Als we het over die steile opgangen hebben, dan hébben we het over welzijn", stelt Nijhuis.Voorlopig blijft de brug een fraaie toegangspoort voor toeristen op het water, maar een ware uitdaging voor wie te voet of met een hulpmiddel de overkant wil bereiken.