Navigatie stuurt bestuurders het spoor op: inwoners luiden de noodklok over donkere Oisterwijkse overweg

De gemeente Oisterwijk gaat met ProRail in gesprek over maatregelen aan de spoorwegovergang bij de Joannes Lenartzstraat in Oisterwijk. Daar belandde zondagochtend opnieuw een bestuurder op het spoor, de derde keer in vier jaar tijd.Een Spaanse automobilist kwam zondagochtend om 05.30 uur vast te zitten op de spoorwegovergang tussen de Joannes Lenartzstraat en de Heusdensebaan. Hij reed richting de Haarensebaan, maar sloeg te vroeg af en belandde op het spoor.„De bestuurder kende de omgeving niet en reed op de navigatie”, aldus een politiewoordvoerder. Volgens haar was er geen alcohol in het spel. Omdat er op dat moment nog geen treinen reden, had het incident geen invloed op het treinverkeer. De auto werd door een berger van het spoor gehaald.Ruim een jaar geleden kroop een vrouwelijke bestuurder op precies dezelfde plek door het oog van de naald. Ze belandde met haar auto op het spoor, waarna de slagbomen dichtgingen en een trein naderde. Omstanders konden de automobiliste nét op tijd uit haar auto halen. De trein raakte de auto, waarna een van de portieren van het voertuig werd gerukt.In 2022 belandde een Belgische automobiliste ook op deze plek op het spoor. Ook zij volgde haar navigatie. De vrouw wist zelf uit de auto te komen en belde in paniek aan bij omwonenden. Een naderende goederentrein kon tijdig stoppen doordat het alarmnummer was gebeld. Zo werd een aanrijding voorkomen.Annie Verhoeven woont op de hoek bij de spoorwegovergang aan de Joannes Lenartzstraat en sprak vorig jaar de vrouw die met haar auto op het spoor belandde. „Het is een donkere spoorwegovergang. Bestuurders twijfelen waar ze rechts moeten afslaan. De navigatie geeft aan dat ze rechts moeten, maar de straat ligt 5 meter verder. Het zou helpen als er duidelijk wordt gemaakt dat de afslag een stukje verder ligt.”„We gaan samen met ProRail onderzoek doen naar de incidenten en de omstandigheden waaronder deze plaatsvonden. Daarbij gaan we in gesprek over maatregelen op de korte termijn om de situatie ter plaatse te verduidelijken”, zegt een gemeentewoordvoerder.Het gaat om een beveiligde overweg met slagbomen, markering, verlichting en borden. Op het moment dat de Spaanse man zondag het spoor op reed, werkte de spoorwegovergang naar behoren, aldus ProRail.VVD-raadslid Patrick Simons pleit al langer voor onderdoorgangen onder het spoor in Oisterwijk. „Het verkeer in Oisterwijk staat vaak stil bij overwegen, bijvoorbeeld door technische storingen en persoonlijke ongelukken. Met een tunnel kan het verkeer blijven doorrijden.”„Ik ben blij dat er een onderdoorgang met potlood staat ingetekend in de Oostflank-plannen”, zegt Simons. Dit zijn gezamenlijke plannen van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk voor woningbouw, openbaar vervoer, wegen en natuur.Dat er een onderdoorgang met potlood staat ingetekend, biedt volgens Simons nog geen zekerheid dat die er ook komt. De gemeente Oisterwijk kan de kosten voor een onderdoorgang niet alleen dragen. Daarvoor zouden ProRail, het Rijk en de provincie moeten bijspringen. „Tunnels zijn vrij prijzig. Maar anderzijds zijn wij vrijwel de enige spoorgemeente in Brabant die geen ondertunneling heeft.”Oisterwijk heeft in totaal vijf spoorwegovergangen aan de Heukelomseweg, Moergestelseweg, de Ambachtstraat, de Joannes Lenartzstraat en de Nicolaas van Eschstraat.Het drukst is het op de overweg aan de Moergestelseweg, die zou volgens Simons als eerste aangepakt moeten worden. Daarna is de spoorwegovergang aan de Joannes Lenartzstraat aan de beurt, vindt de VVD’er.