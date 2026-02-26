Ondernemer bijna failliet door telefoonrekening van tienduizenden euro’s nadat dochter urenlang op TikTok scrollt

Een bedrijfseigenaar in het Verenigd Koninkrijk staat op de rand van faillissement. Niet vanwege slechte bedrijfsvoering, maar omdat zijn dochter zo l

26-02-2026 08:32:55

Spotcatus

Hoe kan het zijn dat zijn dochter zo lang op TikTok mocht scrollen? Was dat makkelijker voor hem dan daadwerkelijk tijd met zijn dochter doorbrengen op vakantie? Zo'n rekening is absurd maar hij had het kunnen voorkomen door de telefoon niet als oppas te gebruiken. Ik zie vaker in restaurants of ov kinderen met de telefoon van de ouders in de weer... Was er laatst niet een jongen die voor een kapitaal aan lolly's bestelde? Ouders leren het ook nooit!