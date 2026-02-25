Verkiezingsbord duikt op in verkeerde gemeente: Wat zeg je me nou?

ULFT - Gemeenten hangen deze dagen vol met verkiezingsborden. Zo ook op een rotonde in Ulft; Lokaal Belang, D66, VVD en… Één Montferland? Het hangt er echt.Kampioensbakker Paul Berntsen richt zich met het bord op de Montferlandse kiezer, in Ulft? Hoe kan dat?“Wat zeg je me nou? Hebben wij campagneborden in Ulft hangen?”, zegt lijsttrekker John Teunissen tegen streekomroep REGIO8. Hij is duidelijk verbaasd waarom er buiten de gemeente campagne wordt gevoerd. “Iemand zal wel een geintje hebben uitgehaald, maar ik heb geen idee waar dit vandaan komt”, klinkt het.Teunissen gaat op onderzoek uit of het daadwerkelijk om een grap gaat. Binnen een paar minuten komt de lijstrekker alweer op de lijn. “We hebben het mysterie ontrafeld, Paul is nu zelfs al onderweg naar Ulft om het bord weg te halen. We hebben er natuurlijk niks aan als het daar hangt.”Wat blijkt? Teunissen voelde het goed aan; het gaat inderdaad om een geintje. Niet van baldadige dronkaards, maar van iemand heel dichtbij. “De schoonzoon van Paul heeft gisteren een grapje uitgehaald. Hij heeft het bord daar opgehangen, er een foto van gemaakt en deze doorgestuurd. Vervolgens heeft hij het bord daadwerkelijk laten hangen”, zegt Teunissen.Één Montferland heeft niet de ambitie om Oude IJsselstreek te annexeren. Het campagnebord is inmiddels hoogstpersoonlijk door Paul Berntsen weggehaald.