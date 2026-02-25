Tikfout van Gasunie: gasvoorraad niet 1,1 procent maar 11 procent gevuld

Wie vanochtend keek op het Nationaal Energie Dashboard zou een kleine inzinking krijgen. Op de site waar Gasunie de vulling van de gasreserve bijhoudt stond dat de voorraden nog maar 1,1 procent gevuld waren. Maar dat blijkt een tikfout, zo meldt een woordvoerder van Gasunie tegenover BNR.



In slechts enkele dagen zouden de reserves dan bijna compleet uitgeput zijn geraakt. Dit weekend noteerden de gasopslagen nog een vulling van ruim 12 procent. In een week tijd zou dan ruim 10 procentpunt van de voorraad zijn verdampt, maar dat is niet het geval, zo stelt Gasunie gerust. De voorraad is nu nog voor 11 procent gevuld.



Door grote vraag van onder meer elektriciteitscentrales en het koude winterweer de afgelopen week, raakten de opslagen wel steeds verder leeg. Afgelopen week meldde Gasunie zich geen zorgen te maken over de historisch lage stand van de gasreserves. Zo is er continu genoeg aanvoer van lng uit het buitenland.



Bovendien is de verwachting dat de komende dagen de vraag naar gas minder hoog zal zijn. Het wordt immers een stuk warmer deze periode, waardoor huishoudens de verwarming ook minder hoeven te benutten. Mede daardoor bevinden de gasprijzen zich ook op een relatief laag niveau. De Europese gasprijs staat nu op ongeveer 31 euro per megawattuur. Voor het weekend steeg de prijs nog fors vanwege de angst voor een Amerikaanse aanval op Iran, maar inmiddels is de prijs weer 10 procent gedaald.



Historisch gezien zijn de gasopslagen wel bijzonder leeg. Rond deze tijd vorig jaar was de Nederlandse gasvoorraad voor ruim 37 procent gevuld, het jaar daarvoor zelfs 60 procent. Het Nederlandse vuldoel is voor deze periode zelfs 39 procent. Het EU-gemiddelde is op dit moment zelfs 30,8 procent. Zo heeft Italië de gasvoorraden voor ruim 48 procent gevuld, terwijl Duitsland en Frankrijk schommelen rond een vulgraad van 21 procent.

Reacties

25-02-2026 10:28:49 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 203

OTindex: 371

Wnplts: Ede

In het AD stond het gisteren ook verkeerd.

25-02-2026 11:50:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.386

OTindex: 97.180





… iig is het nu warm weer. Achttien graden



Laatste edit 25-02-2026 11:51 @Spotcatus : nieuws stelt weinig voor, als iedereen domweg alles van elkaar overschrijft. Echte journalisten bestaan niet meer???… iig is het nu warm weer. Achttien graden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.